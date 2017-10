Megszűnik a rendelőkben a sorban állás?

meg szeretnék szüntetni a sorban állást a rendelőkben, ezért egy járóbeteg-ellátás keretében történő időpontfoglalási rendszer bevezetésén dolgoznak. Van betegellátó, ahol ez már működik, és nincs is tömeg.

Vartus Gergely hozzátette: az első időszakban a betegek keveset fognak érzékelni abból, hogy a háziorvos, a szakrendelő vagy a kórház csatlakozott-e az EESZT-hez. Így a betegek november 1-je után is kézhez kapják például a gyógyszer kiváltására jogosító vényt vagy adott esetben a zárójelentést.

A Világgazdaság beszámolója szerint Vartus Gergely a tervekről megosztotta, hogyNovember 1-jétől minden közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató köteles használni az EESZT rendszert, amelynek célja összehangolni az intézmények működését és egy olyan adatbázis kezelését, amely a későbbi szakmapolitikai döntéseket alapozza meg.Az EESZT egy ágazati portál az egészségügyi szféra regisztrált felhasználóinak, és ezen a zárt szakmai portálon a többi közt megteremtik az egykapus jelentésküldés lehetőségét, a háziorvosok, szakorvosok számára közvetlenül elérhetővé válnak a kezelt betegre vonatkozó adatok és az intézményi ellátási dokumentumok.A miniszteri biztos jelezte: hétfőn és kedden a kormányhivatalok két órával tovább tartanak nyitva, hogy soron kívül tudják fogadni azokat az egészségügyben dolgozókat, akiknek a munkájához szükség lesz e-személyire, de még nem igényelték azt.

Fotó: Bodó Gábor, kormany.hu

Amit tudni kell

A miniszteri biztos hangsúlyozta, a betegellátásnak, gyógyszerfelírásnak nem lehet akadálya, ha egy beteg olyan egészségügyi intézményben kezelteti magát, amely még nem fejezte be a rendszerhez történő végső csatlakozást. Október 29-ig a 9591 kötelezett szolgáltató kezdte meg a csatlakozást, és 6221 szolgáltató már fizikailag is forgalmaz adatot az EESZT-ben.Elhangzott, a rendszerben az adathozzáférés alapvető szabálya, hogy receptet, beutalót és úgynevezett eProfil-bejegyzést csak orvos írhat, egészségügyi adatot jelenleg csak orvos, kezelőorvos kérdezhet le, még ki nem váltott vényt azonban az adott patika bármely gyógyszerkiadásra jogosult munkatársa lekérdezhet.Az EESZT egy modern és egységes informatikai környezet, egy olyan felhőalapú technológiát használó kommunikációs tér, ami a jelenleg elérhető legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel ellátva kapcsolja össze az egészségügyi ellátókat egymással - beleértve a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi ellátást, valamint a gyógyszertárakat is -, illetve számos, a gyorsabb gyógyulást és kényelmet biztosító szolgáltatást nyújt a lakosság számára.minden közfinanszírozott ellátást nyújtó egészségügyi ellátónak (háziorvosi rendelők, szakellátó intézmények) és gyógyszertárnak használnia kell az EESZT szolgáltatásokat, melyekkel gyorsabbá, kényelmesebbé és hatékonyabbá tehető a betegellátás.kötelező a magán egészségügyi ellátóknak is az EESZT rendszerének használata. Ekkor fog csatlakozni az Országos Mentőszolgálat is.

Klikk a képre!

Forrás: e-egeszsegugy.gov.hu

továbbra is lehet az eddig megszokott módon, papír alapú vénnyel

tárolóelemmel rendelkező e-Személyi igazolvánnyal papír nélkül (saját maga számára)

személyazonosság igazolásával és TAJ kártya felmutatásával papír nélkül (saját maga számára)

Betegellátási események rögzítése az eseménykatalógusban

Betegdokumentumok feltöltése az e-Kórtörténetbe (hogy a kezelőorvos lekérdezhesse)

Vények feltöltése az e-Recept rendszerbe, és azok lekérdezhetősége

Beutalók lekérdezése az e-Beutaló rendszerből

Beteg e-Profiljának feltöltése és lekérdezhetősége

Az EESZT legfőbb célja a betegek minél biztonságosabb és minél inkább személyre szabott ellátása, vagyis az, hogy amikor valaki bekerül egy fekvő- vagy járóbeteg-ellátó intézménybe, a kezelőorvosa elegendő adattal rendelkezzen róla ahhoz, hogy a számára legmegfelelőbb kezelést, terápiát a lehető legrövidebb idő alatt megállapíthassa. Az ellátás biztonsága az orvos rendelkezésére álló egészségügyi adatok mennyiségétől is függ. Elkerülhetővé válnak majd az ismételt, felesleges vizsgálatok, és nem kell a betegnek a leleteit, röntgenfelvételeit a korábbi egészségügyi ellátóktól beszereznie.Papíralapon szinte megszámlálhatatlan egészségügyi dokumentumunk keletkezik az életünk folyamán, amelyek kisebb, vagy nagyobb részét elhagyjuk, illetve nincs mindig nálunk. A rendszer segítségével majd bárhol és bármikor lekérdezhetjük, megtekinthetjük ezeket, nyomon követhetjük az egészségügyi ellátásunk során keletkezett információkat, dokumentumokat a Lakossági Portálon A lakosság számára az egyik legkézzelfoghatóbb változást az e-recept bevezetése hozza el. Az e-recept bevezetésével egyszerűbben és kényelmesebben jutnak hozzá a betegek a készítményekhez.Az e-recept 2017. november 1-jei bevezetését követően továbbra is lehetőség lesz a papíralapú gyógyszerkiváltásra. Minden orvos köteles 2018. december 31-ig a felírt e-receptekről papír felírási igazolást adni a betegének. Ez a papír az eddig is használt és mindenki számára jól ismert vény lesz, viszont tartalmaz egy e-recept vonalkódot, melyet beolvasva a gyógyszertárban azonnal lehívható az EESZT-ből az e-recept. A papír vényen található recepttartalom természetesen megegyezik az EESZT-ben tárolt e-recept adattartalommal. Ezzel a papír alapú vénnyel ugyanúgy kiválthatóak a rokonaink, ismerőseink számára felírt készítmények, mint ahogyan eddig is. Gyermekek számára írt recepteket a szülők a papír vénnyel (felírási igazolással) tudják kiváltani.Míg eddig kizárólag a papírrecept bemutatásával lehetett kiváltani a receptre felírt készítményeket, mostantól a receptkiváltás lehetőségei kibővülnek:Önrendelkezni az www.eeszt.gov.hu oldalon az ügyfélkapun belépve és a tajszámot megadva lehet. Akinek nincs ügyfélkapuja, a kormányablakoknál kérhet segítséget.Az ellátók feladata pedig a következő:A gyógyszertári rendszerek csak az e-Recept rendszert érik el, így csak a betegek vényadatait kérdezhetik le.