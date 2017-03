Nyílt levelet kapott Orbán Viktor

a helyzet sürgős megoldása nélkül az egészségügy emberi erőforrás válsága, különösen orvoshiánya nem hogy nem oldható meg, de előreláthatóan ismételten rossz irányba fordulna.

Azt is kiemeli: ugyancsak egyre nagyobb a felzúdulás az alapellátásban dolgozók körében.

Erre jelenleg semmilyen esély nincs, és nem is lesz mindaddig, amíg legalább még ötször évi 10 milliárd forint praxispénz emelkedéshez nem jutnak

Így valóban ellátás nélkül maradhat rövidesen az ország jó része, mert ha a praxisok eltartó képességét nem rendezik, nem lesz, aki veszteségre ítélt vállalkozást vásárolva az idős generáció helyébe lépjen - figyelmeztet.

Kérjük Miniszterelnök Urat, hogy világítson rá a Kormányban és az Országgyűlésben az egészségügy munkavállalói helyzetének súlyos problémáira, és minden erejével szorgalmazzon érdemi, kiszámítható jövőt garantáló lépéseket. E lépések késlekedése, elmaradása végső soron a betegjogokat, a betegbiztonságot folyamatosan és egyre inkább sértő, társadalmi elégedetlenséget fokozó folyamatként politikai tényezővé válik

A MOK elnöke azzal indítja levelét , hogy a testület Területi Szervezeteinek Tanácsa február 22-én áttekintette kollégák aktuális helyzetét és a rendszerben fellelhető anomáliákat.Arra figyelmezteti Éger István a kormányfőt, hogyEzért döntött a testület, hogy haladéktalanul a kormányfőhöz fordulnak sürgős és hatékony beavatkozást kérve.Magyarországon 2017-ben jelentős mértékű minimálbér emelést és garantált bérminimumot vezettek be. Ez az egyébként örvendetes lépés máris devalválja a fél évvel ezelőtt megkötött bérmegállapodás eredményeit, ezért nélkülözhetetlennek látjuk, hogy - a helyes bérarányok, az egészségügyi béremelés értékének megvédése érdekében - a garantált bérminimum növekménye a teljes bértáblában átvezetésre kerüljön, és az ekképpen korrigált bérekre épüljön rá a kialkudott béremelés következő lépcsője - fogalmaz a MOK elnöke.Számos panasz érkezett a Magyar Orvosi Kamarához azoktól az orvosképző helyeken oktatói státuszban lévő kollégáinktól, akik státuszbesorolásuktól függetlenül, értelemszerűen nemcsak tanítanak, de szakorvosként gyógyítanak is. Ők méltatlan módon nem kapták és nem kapják a valamennyi járó-fekvőbeteg ellátásban dolgozók számára kialkudott, és októbertől fizetett 107.000,- Ft-os béremelést. Ez a diszkrimináció megengedhetetlen, és egyes helyeken már azzal fenyegetnek, hogy az oktatói besorolású szakorvosok felhagynak gyógyító tevékenységükkel mindaddig, amíg a nekik is járó béremelést meg nem kapják - említi meg a másik gyakorlati problémát Éger.A jelenlegi praxisfinanszírozásból nem kevesek számára már az is nehézséget jelent, hogy az említett garantált szakmai bérminimumot és annak megnövekedett közterhét kifizessék szakdolgozó alkalmazottaik részére. Teljesen jogos elvárásuk, hogy szakorvosként és szakdolgozóként ugyanannyi havi legális bérjellegű jövedelemhez juthassanak, mint a velük egyívású, szakellátásban dolgozó kollégáik.- javasolja a kamara elnöke. Arra is felhívta a figyelmet ugyanakkor, hogy a következő 10 milliárd forint sincs betervezve.A MOK elnöke egyúttal 5 évre előre garantált, kiszámítható és elégséges egzisztencianövelést javasol, szerinte ez tudná itthon és a pályán tartani az egészségügyi szakembereket.Levelét azzal zárja, hogy azért fordult a miniszterelnökhöz, mert az ügy stratégiai jelentőségéhez méltó politikai döntés szükséges.- zárul a levél.