Egy hajszálon múlik Merkel örömünnepe

Szeptember 24-én szövetségi választásokat tartanak Németországban, amelynek egyértelműen a jelenlegi kancellár, Angela Merkel által vezetett CDU/CSU pártszövetség a favoritja. Év elején még izgalmasabbnak tűnt a helyzet, ugyanis miután a legnagyobb rivális, a szociáldemokrata SPD az Európai Parlament volt elnökét, Martin Schulzot nevezte meg kancellárjelöltjeként, a párt népszerűsége szárnyalni kezdett. Ez azonban nem bizonyult tartósnak, mostanra Merkel pártja ismét magabiztos előnnyel rendelkezik. Olyannyira, hogy nem sok választja el őket attól, hogy az SPD nélkül, a liberális FDP-vel, vagy a Zöldekkel szövetkezve kormány tudjanak alakítani.

Klikk a képre!

Dübörög a gazdaság

nem csak GDP-arányosan, hanem nominális értéken is csökkenő államadósságról beszélhetünk, amivel nem sok ország büszkélkedhet.

A Commerzbank elemzői által készített ábra a közvélemény-kutatások eredményei alapján mutatja az egyes lehetséges koalíciók a Bundestagon belüli mandátumarányát. Látszik, hogy a CSU/CDU a Liberálisokkal, illetve a Zöldekkel koalícióra lépve is nagyon közel kerülne a szaggatott vonal által jelzett többséghez. Más kérdés, hogy a Zöldek migrációs álláspontja erősen eltérnek a bajor CSU párt által képviselt irányvonaltól, így egy CSU/CDU-Zöldek koalíció nem tűnik valószínűnek. Bármi is történjen, jelen állás alapján szinte kizárt, hogy a CSU/CDU nélkül kormányt lehessen alakítani.Angela Merkel tehát nagyon valószínű, hogy negyedszerre is Németország kancellárja lesz, politikai szempontból viszont egyáltalán nem mindegy, hogy a jelenlegi CSU/CDU-SPD nagykoalíció, vagy egy más összetételű erő fogja kormányozni az országot a következő 4 évben.Kétségkívül Merkel malmára hajtja a vizet a ciklikus tényezők által is támogatott német gazdasági bővülés. Jövő hét kedden érkezik a második negyedéves GDP előzetes becslése, ami a Commerzbank várakozásai szerint igen erős, negyedéves alapon 0,6%-os növekedést mutathat majd.Kicsit távolabbról nézve sincs szégyenkezni valója a kancellárnak a német gazdaság helyzetét illetően. A GDP stabilan növekszik, a költségvetési hiány 2013 óta nem létező fogalom, a rendkívül kedvező finanszírozási helyzetnek köszönhetően pedigSőt, az utóbbi években még a jövedelmi egyenlőtlenség is mérséklődni tudott, legalábbis erre lehet következtetni a Gini-index értékének csökkenéséből.

Mivel járna egy újabb nagykoalíció?

Szigorítanák a határozott időre szóló munkaszerződéseket, illetve a munkaerő-kölcsönzést érintő szabályokat.

Növelnék a szakszervezetek befolyását és arra ösztönözné a munkavállalókat, hogy minél többen legyenek szakszervezeti tagok. Ezzel tulajdonképp a munkavállalók munkáltatókkal szembeni tárgyalási pozícióját erősítenék.

Csökkentenék a nemek közötti jövedelmi egyenlőtlenségeket.

Az átlagkereset 48%-ában minimalizálnák a nyugdíj összegét.

Az egészségügyi biztosítási rendszert úgy alakítanák át, hogy a munkáltatókra a jelenleginél nagyobb teher nehezedjen.

Megemelnék az öröklés után fizetendő adó összegét, továbbá növelnék a magasabb jövedelműek adóterhelését, míg az alacsonyabbakét mérsékelnék.

A nagy rivális SPD szerint ugyanakkor ez kevés, programjuk ezért számos olyan pontot is tartalmaz, amely, és amelynek sok elemző a német gazdaság jelenlegi sikerességének jelentős részét tulajdonítja.Ezek a reformok ugyanis rugalmasabbá tették a munkaerőpiacot, ami sok alacsony végzettségű embert aktivizált, közben viszont visszafogták a szakszervezetek általi bérkövetelések mértékét, ami a munkaerőköltség alacsonyan tartása mellett versenyképességi előnyt jelentett a németek számára az eurózóna többi országával szemben.Ha a legvalószínűbb forgatókönyv valósul meg, vagyis Merkel pártcsaládja a Schulz-féle SPD-vel alakít kormányt, akkor az eltérő gazdasági programok miatt kemény alkudozásra kell majd felkészülnie a két félnek.A Commerzbank szakértői szerint Merkel teret adna az SPD munkaerő-piaci elképzeléseinek, cserébe pedig az adórendszert érintő dolgokban az SPD háttérbe vonulását várná el, amibe valószínűleg bele is mennének Schulzék.A következő ábra a munkaerő költség relatív alakulását mutatja Németországban (fekete vonal), illetve az eurózónában (sárga vonal). Jól látszik, hogy az elmúlt években a német gazdaság - a bérek alacsonyan tartásával nyert - árversenyképességi előnye folyamatosan csökkent, erre erősíthetne rá még jobban egy újabb nagykoalíció.

És ha nem lesz szükség az SPD-re?

Összességében tehát egy újabb CSU/CDU-SPD nagykoalíciós kormány tűnik a legvalószínűbb kimenetelnek a 2017. szeptemberi német szövetségi választásokat követően, a kancellár pedig ismét - immár negyedszerre - Angela Merkel lehet. Ebben a felállásban a szociáldemokrata SPD párt több olyan reformintézkedést is keresztül vihet saját programjából, ami erősítené a munkavállalói érdekvédelmi szervezeteket, illetve nagyobb terhet róna a munkavállalókra, tovább rontva ezáltal a német gazdaság utóbbi években egyébként is romló relatív árversenyképességét.

Bár nem valószínű, de egy nagy hajrával megtörténhet, hogy Merkel pártcsaládja a Liberálisokkal összefogva többségi kormányt tud alakítani, kiszorítva ezzel az SPD-t a kormányzás közeléből. A munkaerőpiacot illetően az FDP rugalmasabb munkaidő-beosztás ösztönzését, illetve a 10 órás napi maximális munkaidő eltörlését említette meg programjában, amit valószínűleg Merkelék is támogatnának. Bár apróbb változtatások lehetnek, egy CSU/CDU-FDP kormány esetén nagyjából a jelenlegi helyzet fennmaradására lehetne számítani.A német választások eredményének lehetséges gazdasági következményeiről korábban ebben a cikkben írtunk: