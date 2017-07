Egy hétnyi Sziget Nagyszínpadnál is sokkal drágább a vizes-vb megnyitója

Vagyis a Sziget nagyszínpadának felépítése és a hét napon keresztül fellépők gázsija 1,4 milliárd forinttal olcsóbb, mint a vizes világbajnokság megnyitó ünnepségének 120 perce.

A világbajnokságot közvetítő Eurosport ráadásul nem is közvetíti a július 14-én este 9 órakor kezdődő megnyitót, pedig a szervezők "monumentális showműsort" ígérnek.A budapesti és balatonfüredi nyitórendezvények, valamint a záróünnepség összköltségvetése összesen 4,3 milliárd forint. Ebből a fővárosi nyitóbuli 3,4 milliárdot emészt fel, amely magában foglalja a terület és a rendhagyó vízi helyszín kialakítását, illetve a látványos fény-, videó-, multimédia-, lézer-, víz- és pirotechnikai megoldásokat felvonultató technikai megvalósítást is. A fellépőkre és művészeti közreműködőkre közel 1 milliárd forint megy ebből.Mindez azt is jelenti, hogy a látványosság minden perce 28 millió forintnál is többet elvisz.tűnik nagynak ez az összeg, ha megtudjuk, a Sziget fesztivál nagyszínpadának felépítése az összes technikával, fénnyel és hangfallal együtt 100 millió forint. Az itt fellépő A-listás fellépőkre fordított további 1,85 milliárd forintba pedig belefér a Sziget történetének egyik legdrágább előadója, Pink, ahogy hét napon át további 27 zenekar is.

Water Lali és Water Lili, a 2017-es budapesti FINA vizes világbajnokság kabalafigurái a megnyitó ünnepségének helyszínén, a Jane Haining rakparton örülnek június 28-án. Forrás: MTI/Illyés Tibor