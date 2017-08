Egy titkos gazdaság manipulálja a színfalak mögül a politikát - Ez még csak a kezdet

Veszélyben a demokrácia?

A közt érintő kérdésekről való tájékozódás egyik elsődleges színtere a média, így az álhírek terjedése és a sajtóval szemben kialakuló bizalmatlanság épp a jól informált választásokat lehetetleníti el. Az álhírekkel operáló weboldalak egy része kifejezetten (politikai) propagandacélokat szolgál, így nem meglepő, hogy Barack Obama korábbi amerikai elnök a demokrácia fenyegetőjének nevezte őket.

Az álhírek jelensége főleg Donald Trump amerikai elnökké választása után került a globális és a magyar közbeszéd középpontjába. Ennek oka, hogy sokakat meglepett a reality szereplő-üzletemberből lett elnök győzelme, akik a Facebookra kezdtek mutogatni, azzal vádolva a techcég vezetőit, hogy az álhírek elleni sikertelen fellépésükkel ők döntötték el a versenyt. Az elmúlt hetekben a kenyai választások kapcsán megint előtérbe került a téma, ugyanis a kelet-afrikai köztársaságban ügyesen elkészített, hiteles CNN- és BBC-riportoknak álcázott hamis információk terjedtek el széles körben az augusztus 8-ai elnökválasztás előtt, elsősorban a közösségi oldalakon.A média manipulációja már hosszú évtizedek óta jelen van a világban, azonban a technológiai fejlődés és a médiaszíntér tágulása miatt egyre széleskörűbbé és veszélyesebbé válik. A veszély részben politikai jellegű: a demokratikus berendezkedés egyik alapja ugyanis, hogy tájékozott állampolgárok hozzanak tájékozott döntéseket.Ráadásul gyakran előfordul, hogy Trump és más politikusok rásütik az álhír címkét a valójában legitim, de számukra kényelmetlen cikkekre, ezzel hiteltelenítve azokat. Hozzá kell tenni azonban, hogy a ferdítések és a manipuláció miatt hangot emelő mainstream média sem teljesen mentes az ellenőrizetlen vagy félrevezető hírektől, ezekkel pedig az az egyik legnagyobb baj, hogy általában gyorsabban terjednek és messzebbre jutnak a közösségi médiában, mint a cáfolatuk.

Egyre könnyebb manipulálni, aztán elterjeszteni

A technológiai fejlődés és az internet megjelenése új kérdéseket vet fel a hitelességgel kapcsolatban, hiszen ma már nemcsak fotókat, hanem videókat is könnyen lehet manipulálni, így bárkinek bármit a szájába lehet adni.

A digitális média működése kedvez a propagandának

Evgeny Morozov fehérorosz származású író és kutató szerint a A fentiek olyan gazdasági környezetben történnek, ahol a médiaszektor - főképp az online - finanszírozási gondokkal küszködik.fehérorosz származású író és kutató szerint a digitális kapitalizmus korrumpáló erejének is nagyban köszönhető, hogy az álhírek jelentős szerephez jutottak.

Mi lehet a megoldás?

Ma már annyira sok álhír létezik, hogy a Wikipédián listába szedve olvashatjuk őket. Míg ezeknek egy része teljesen abszurd, bizonyos esetekben nagyon nehéz megkülönböztetni őket a valós hírektől. Az egyik legérdekesebb példa annak az elterjesztése, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt a világ legszexibb emberévé választották. Eredetileg azcímű amerikai szatirikus portál tette közzé ezt a hamis információt 2012-ben, a kínainevű lap pedig igaznak vélte az információt, és átvette, ráadásul egy 55 oldalas fotómellékletet is megjelentetett a weboldalán, hogy ezzel tisztelegjen az ázsiai diktátor előtt.Februárban például megjelent egy videó a Youtube-on, amin az 1960-as évek ikonikus francia énekesnője, Françoise Hardy Donald Trumpról ad interjút. Az "Alternative Face v1.1" című videót egy német művész készítette, és bár a pixeles, homályos munkáról sejthető, hogy manipuláció, profibb eszközökkel teljesen élethűen meg lehetett volna csinálni. Valószínűleg a jövőben egyre több hasonló videó készül - akár jó vagy rossz szándékkal, főleg miután a Photoshopot is fejlesztő Adobe nemrég bemutatta a VoCo nevű projektjét, amit azonnal a hangok Photoshopjaként kezdtek emlegetni.A közösségi média nagyban megkönnyíti az álhírek terjedését, hiszen az információk ezeken a felületeken megkerülik a klasszikus kapuőröket (gatekeeper) és szabályozókat. A legújabb hirdetési technológiának köszönhetően - például Facebook-hirdetések, Google Adwords - széles körben elterjeszthető bármilyen hír vagy üzenet, így ezek adott esetben a manipulatív üzenetek terjedését. Ezzel a populizmus erősödését is elősegítik, aminek az utóbbi időben - nem véletlenül - fontos jellemzője lett a nyers kommunikációs stílus és az establishment-ellenesség mellett a közösségi média használata is.Mivel a médiumok többsége hirdetésekből él, a szerkesztőségek a megjelent anyagok sikerét a kattintási/nézettségi számok alapján mérik. Ez arra készteti a médiamunkásokat, hogy erős érzelmi reakciókat kiváltó tartalmakat állítsanak elő, míg az intellektusra ható információk, tények, adatok veszítenek jelentőségükből. Közben kevés anyagi támogatást kap a valódi oknyomozó újságírás, amely mára szinte niche területté vált. Ez a tendencia szintén a populista politikusok malmára hajtja a vizet, de nemcsak a politikai propaganada jelent veszélyt: például a klímaváltozással, vagy egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban terjedő álhírek terjedése is súlyos következményekkel járhat.A világ legnagyobb techcégei, a Facebook vagy a Google is azon dolgoznak, hogy hatékony megoldást találjanak a problémára. A Google például lehetővé teszi, hogy a felhasználók jelenthessék a félrevezető vagy sértő tartalmakat, és megkísérli az algoritmusok által generált keresési eredmények javítását is. Utóbbi azért szükséges, mert számos kritika érte az olyan automatikus javaslatok miatt, amelyek a klímaváltozás valódiságát kérdőjelezik meg, vagy bűnnek minősítik a homoszexualitást.

ellenőrizzék egyes információk hitelességét, a források megbízhatóságát;

több forrásból tájékozódjanak, azokat vessék össze;

mindig elemezzék, azonosítsák a hír közlőjének motivációit.

A médiaoktatás helyzete Magyarországon Nincs elég szakképzett tanár, és gyakorlatilag csak ott működik a médiaoktatás az iskolákban, ahol a tanár lelkes és elkötelezett, de akkor is kevés óraszámban tanítják - derül ki a februári jelentésből, amit SzékelyLászló, az alapvető jogok biztosa készített, miután megvizsgálta, mi zajlik ma Magyarországon az iskolákban médiaértés-oktatás címen.

Elméleti szinten látszólag nem rossz a helyzet: 2001-ben a mozgókép-és médiaismeret közismereti érettségi vizsgatárgy lett, illetve tanárok százai vettek részt továbbképzésen és ezzel párhuzamosan ilyen címen tanári szak is indult nem egy egyetemen.

A Klebelsberg Központ (korábban KLIK) szerint a jelenleginél nagyobb időtartamban kellene a tanulókat felkészíteni a felelős médiahasználatra, azonban erre a megoldást - a tanulók további aránytalan terhelésének elkerülése érdekében - nem a kötelező tanórák számának növelésében, hanem abban látja, hogy a tantárgyak legszélesebb körében megvalósuljon a témához illeszkedő oktatás.

Pozitív fejlemény az ügyben, hogy az NMHH néhány éve létrehozta Bűvösvölgy néven Magyarország első Médiaértés-oktató Központját, amelynek feladata, hogy megtanítsa, a gyerekeknek hogyan használják tudatosabban és biztonságosabban a médiát.

