Egy vagyont spóroltak a németeknek Draghiék

A Bundesbank tanulmánya kiemeli, hogy 2007-ben még 4 százalék körül volt a német gazdaság átlagos finanszírozási költsége, majd tavalyra ez 2 százalékra esett a laza monetáris politikának köszönhetően. Ebből számolták ki, hogy egy évtized alatt 240 milliárd euró maradt a német állam zsebében ki nem fizetett kamatként.A mostani publikáció azért érdekes, mert az EKB intenzív lazítását korábban főleg a válság által sújtott periféria-országok üdvözölték, német részről inkább az a kritika fogalmazódott meg, hogy a bajba jutott országok megmentésének árát többek között a német állampolgárok fizették meg, akik kevesebb pénzt kaptak megtakarításaik után. A mostani elemzés azonban éppen arra világít rá, hogy Németország is komoly nyertese volt a kamatcsökkentési ciklusnak.A Bundesbank egyébként eddig is a fenti álláspontot képviselte, Jens Weidmann elnök többször beszélt arról, hogy nem csak a megtakarítással rendelkezők jelentik Németországot, hanem az ingatlantulajdonosok és az adófizetők is, akik jól jártak a lépéssel.A Financial Times szerint egyébként a most publikált tanulmány is megerősíti azt a vélekedést, mely szerint a németek igyekeznek diktálni a monetáris politikát Európában. Ennek részeként egyre többször hallani azt a pletykát, hogy Weidmann szívesen átvenné Mario Draghi helyét az EKB élén 2019-ben.