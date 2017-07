Egy választás, ami fenekestül felforgathatja Európát

Miután idén január végén kiderült, hogy a német szociáldemokrata SPD párt kancellárjelöltje az Európai Parlament korábbi elnöke, Martin Schulz lesz, a baloldali párt népszerűsége rohamosan nőni kezdett. Március közepén már fej-fej mellett állt az SPD a jelenlegi kormánykoalíció nagyobbik tagjával, az Angela Merkel vezette CSU/CDU jobbközép pártcsaláddal, áprilisban azonban hirtelen elkezdett meredeken esni Schulz népszerűsége, Merkel pedig mostanra ismét jelentős előnyre tett szert.

Konkrétan azzal fenyegetőzött, hogy megválasztása esetén küzdeni fog azért, hogy azok az országok ne részesüljenek uniós támogatásban, amelyek nem fogadnak be menekülteket.

Az első komoly ütközőpont: adópolitika

A magyar politika szempontjából is fontos fejlemény ez, hiszen Schulz korábban többször is bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyar kormányt.Merkel tehát jelen állás szerint magabiztos győzelmet arathat a szeptember 24-i választásokon, azonban, ezért a mostani helyzethez hasonlóan kompromisszumokra lesz szükség. Az, hogy újra az SPD-vel lép majd szövetségre Merkel pártja, vagy esetleg őket kizárva a liberálisokkal (FDP), a Zöldekkel, esetleg mindkettőjükkel egyszerre alakít koalíciót, természetesen a választási eredményektől függ. Bárhogy is történjen,A Commerzbank elemzői az eddig elhangzott nyilatkozatok, illetve ismertetett programok alapján összeszedték, hogy a szeptemberi választások kimenetelének függvényében mi vár Németországra, illetve ezen keresztül az egész Európai Unióra.Az adórendszer átalakításának kérdése az idei választási kampány egyik központi eleme az összes párt agendájában. A 2008-as gazdasági válság, majd azt követő eurózónás krízis egy időre levette a napirendről az adócsökkentés lehetőségét, tavaly viszont már harmadik éve volt többletes volt a német költségvetés, ez pedig lehetőséget teremt a személyi jövedelemadó csökkentésére.

A szociáldemokraták az alacsony és a közepes jövedelműek számára mérsékelnék az adóterheket, a magasabb keresletűeket viszont jobban megadóztatnák, ezzel pedig a Commerzbank szakértői szerint összességében költségvetés-semlegesek lennének az intézkedéseik.

A CSU/CDU kicsit tovább menne: bár náluk is az alacsonyabb keresetűek kapnák a legnagyobb engedményt, közben nem növekedne a felsőbb rétegek adóterhelése, vagyis összesen mintegy 15 milliárd eurós éves adócsökkentést valósítanának meg.

A liberális párt (FDP) progamjában szerepel a legnagyobb adókönnyítési terv, míg a Kelet-Németországban népszerű Baldoldal (Die Linke) párt, illetve a Zöldek terve egyaránt semlegesnek tekinthető költségvetési szempontból.

Társadalmi igazságosság és vagyon-újraelosztás: az SPD asztala

Az európai integráció jövője: kemény taktikázás Merkelék részéről

A közös pont: infrastruktúra

Egy SPD-vezette kormánykoalíció esetén tehát nagyon komoly költekezés indulna meg a kontinens legnagyobb gazdaságában, ami minden bizonnyal a többi ország növekedésének is jót tenne. Más kérdés, hogy jelen esetben nem tűnik valószínűnek ez a forgatókönyv.

Több pénz a biztonságra

A legérzékenyebb téma: migráció

Már az adópolitikai elképzelésekből is kirajzolódik, hogy. A Baloldal, illetve a Zöldek - az SPD-hez hasonlóan - szintén növelnék a szociális kiadásokat. Merkel pártcsaládja középutas pozíciót vett fel ebben a témában a szociáldemokraták és a liberálisok között, utóbbiak számára ugyanis nem prioritás az újraelosztási rendszer átalakítása.. Merkel kezdetben szkeptikus volt a szorosabb integrációval kapcsolatban, Emmanuel Macron győzelme, illetve a témában rejlő politikai lehetőség azonban meggyőzték afelől, hogy egy szorosabb európai együttműködésben - ésszerű keretek között - van ráció.. Közben az SPD, a Zöldek és a Baloldal sokkal erősebben húz egy közös költségvetés és pénzügyminisztérium létrehozása, illetve akár közös euróövezeti állampapírok kibocsátása felé. Ez utóbbitól (egyelőre) elég erősen elzárkózik a CSU/CDU.Nem nagyon találni másik olyan témát a pártok programjában, amiben olyan nagy egyetértés lenne, mint az infrastrukturális költekezés növelésében. Csupán abban térnek el az álláspontok, hogy mennyi pénzt fordítsanak erre célra.Merkel CSU/CDU-ja, illetve az FDP liberális párt valószínűleg kisebb összeget fordítana a fejlesztésre, a rendelkezésre álló költségvetési mozgástér egy részét ugyanis a korábban már említett adócsökkentésre fordítanák, extra adósságba pedig nem vernék magukat az állami beruházások miatt.Az SPD, a Baloldal és a Zöldek másképp látják a helyzetet., különben az ország lemarad a versenyben. "Németország többet is tud tenni" saját magáért és Európáért, hangsúlyozta korábban Schulz.Széleskörű egyetértés van a pártok között, hogy a belbiztonságra is több pénzt kell fordítani. A CSU/CDU pártcsalád a legnagyobb szószólja ennek az elképzelésnek, amit a liberálisok is teljes mellszélességgel támogatnak. Az SPD, a Zöldek és a Baloldal szintén több forrást biztosítana erre a célra, programjukban azonban nem kap olyan nagy hangsúlyt ez a pont.A szélsőjobboldali, erősen bevándorlás-ellenes AfD párt népszerűsége jelentősen megnőtt az európai menekültválság alatt, amiért Angela Merkel nem elég körültekintően és nem kellő szigorra kezelte az eseményeket. A menekültpolitika a CSU/CDU pártcsaládon belül is feszültségeket okozott,. Érdekes, hogy, míg egy újabb CSU/CDU-SPD kormány - a szociáldemokraták mérsékeltebb álláspontja miatt - megengedőbb maradna a témában - vélik a Commerzbank szakértői.A következő táblázat a fent sorra vett 6 szempont alapján értékeli az egyes lehetséges kormánykoalíciók politikai prioritásait. A három pont magas, míg az egy pont alacsony prioritást jelöl.

Egy SPD-vezette baloldali koalíció alaposan feje tetejére állítaná Európát, ugyanis a jelentős költségvetési lazítás mellett az integrációs folyamatok is felgyorsulnának. A pártok jelenlegi népszerűségét elnézve azonban ez nem tűnik valószínű forgatókönyvnek.

tehát vannak olyan témakörök, ahol szinte az összes nagyobb párt ugyanazt az álláspontot képviseli, bizonyos kérdésekben azonban élesen eltérnek a prioritások.. Az SPD háttérbe szorulása esetén, vagyis, ha Merkel pártcsaládja a Zöldekkel és a liberálisokkal (FDP) szövetkezve kormány tudna alaktani, a szigorúbb migrációs politika, az adócsökkentés programja, illetve a magasabb belbiztonsági költekezés kerülne előtérbe.