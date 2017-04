Egymásnak esik a két szuperhatalom, egy globális háború elkerülése a tét

Trump szerint pedig az USA masszív külkereskedelmi deficitje okolható többek között a rengeteg amerikai munkahely megszűnéséért, különösen a feldolgozóiparban.

Donald Trump januári beiktatását követően politikájának egyik központi témája az Egyesült Államok külkereskedelmi helyzete lett. Az elnökKína kapta talán a legtöbb támadást, ennek oka, hogy vele szemben rendelkezik a legnagyobb külkereskedelmi többlettel az USA,

Az ábra az EGyesült Államok Kínával, Japánnal, Németországgal és Mexikóval szembeni külkereskedelmi hiányát mutatja 2006-ban és 2016-ban, milliárd dollárban kifejezve.

Most csütörtökön viszont az Egyesült Államokba utazik Hszi Csinping kínai elnök, ezzel pedig sor kerül az első személyes találkozóra a világ két vezető gazdasági hatalma között.

The meeting next week with China will be a very difficult one in that we can no longer have massive trade deficits...