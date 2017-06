Egyre jobban keres a magyar, de közben romlik a versenyképesség

A lakossági fogyasztás hajtja a növekedést

A reálbér-növekedés beindulásának köszönhetően 2016-ban már a lakossági fogyasztás vált a gazdaság növekedésének motorjává, és ez a szerepe a jövőben csak erősödni fog.A kevesebb állami infrastrukturális kiadásból kifolyólag tavaly a beruházások visszaestek, azonban köszönhetően az EU-pénzek felgyorsuló kifizetésének idén várhatóan újra magukhoz térnek. Az állami költekezés visszafogottságát a növekvő vállalati beruházások kis részben ellensúlyozni tudták, mivel a kedvező kamatkörnyezet és az pozitív gazdasági hangulat több pluszt jelentett, mint amennyi mínuszt a bérköltségek emelkedése.Az ipari termelés és az exportmegrendelések bővülése várhatóan biztosítja a vállalati beruházások további növekedését 2017-ben. Az új lakásépítési támogatásoknak (CSOK) köszönhetően az építési engedélyek száma és az építőipari beruházások is nagyot ugranak.Eközben a vállalkozások munkahelyteremtése hozzájárult ahhoz, hogy a munkanélküliségi ráta 4,5 százalékra esett, és a közfoglalkoztatottak száma is némileg csökkent. A keresetek növekedése felgyorsult a versenyszektorban, amely folyamat folytatódni fog, hiszen a bérmegállapodás értelmében a járulékcsökkentés és a minimálbér-emelés 2018-ban is folytatódik.

Az expanzív költségvetési politika fűti az inflációs feszültségeket

Azonban mivel a reálbér-növekedés már így is meghaladja a termelékenység-növekedés ütemét, a nyereség-alapú és a költség-versenyképesség is folyamatosan gyengül, ami mérsékli Magyarország vonzerejét, mint közvetlen külföldi tőkebefektetési (FDI) célpont.

A belső fogyasztás marad a kulcs

a közfoglalkoztatási programok gyorsabb leépítése növelni tudná a magánszektor számára rendelkezésre álló munkaerő mennyiségét, ami egyben a munkaerőpiaci feszültségeket és az inflációs nyomást is enyhíteni tudná.

A szervezet idén 3,8, jövőre 3,4 százalékos GDP-növekedésre számít Magyarországon, ami 1,3, illetve 1,2 százalékponttal magasabb előrejelzés a novemberinél, ugyanakkor alacsonyabb a magyar kormány várakozásainál.A fiskális politika 2017-ben is expanzív marad, hiszen csökkent a társasági adó, a munkáltatói járulék és néhány árucikk, illetve szolgáltatás áfája, miközben a költségvetés kiadásokat és a lakástámogatásokat növelte a magyar kormány. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően a költségvetési hiány a GDP 2,6 százalékára növekedhet.A szervezet felhívja a figyelmet, hogy a költségvetési kiadások növekedéséből fakadó keresleterősödés növeli a munkaerőpiaci feszültségeket és a költségnyomást.A magyar jegybank jelezte, a laza monetáris politikája továbbra is megfelelően támogatja a 3 százalékos inflációs cél elérését.A magyar gazdaság teljesítményét 2018-ban is a belső fogyasztás alakulása fogja meghatározni az OECD szakértői szerint. A szervezet várakozásai szerint az uniós források gyorsabb kifizetésének köszönhetően idén az állami infrastrukturális beruházások ismét lendületet kapnak, miközben a munkaerőhiány és a kedvező kamatkörnyezet miatt a vállalati beruházások is növekedésnek indulnak, míg a lakhatási támogatások (CSOK) az építőiparnak adnak nagy löketet. A lakosság fogyasztásának erőteljes bővülése várhatóan folytatódik, hiszen a reáljövedelmeket a reálbér-emelkedés és az adócsökkentések is növelik.Mivel a költségek emelkedése rontja a vállalkozások versenyképességét, az exportnövekedés üteme mérséklődni fog. Ezzel párhuzamosan az import bővülése csökkenteni fogja a folyó fizetési mérleg nagy többletét. A munkaerőhiány eközben 2018 végéig 3,4 százalékig nyomhatja fel az inflációt az OECD várakozásai szerint.A szervezet szakértői úgy vélik,Ehhez hasonlóan, ha a vártnál jobban tudna emelkedni a termelékenység az állami és a vállalati beruházások eredményeképp, akkor Magyarország meg tudná őrizni tőkebevonzó képességét.Amennyiben pénzügyi turbulencia alakulna ki és az visszafogná a növekedést Európában, az ugyanúgy mérsékelné az exportot, mint ahogyan a növekvő bérköltségek - teszik hozzá.