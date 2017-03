Egyre nagyobb a káosz Kelet-Ukrajnában

A szakadárok szerdáig adtak ultimátumot az ukrán kormánynak, hogy vessen véget a blokádnak, de miután ez nem történt meg, megszállták a leggazdagabb ukrán oligarcha, Rinat Ahmetov tulajdonában lévő Ukrtelekom távközlési vállalat szakadár területen működő épületeit.

Január vége óta ukrajnai veteránok, nacionalisták és ellenzéki önkormányzati képviselők akadályozzák az áruforgalmat - mindenekelőtt a szénszállítást - a szakadárok kezén lévő országrészekből a kijevi vezetés ellenőrzése alatt lévő területek felé, szerintük ugyanis az ebből befolyó pénzből fizetik a lázadókat., az ukrán hatóságok ellenben igen az önkényesen kikiáltott Donyecki és Luhanszki Népköztársaság gazdasági blokádjával. Az orosz diplomáciai tárca vezetője szerint a minszki megállapodások tiltják a közlekedési, valamint a szociális és gazdasági blokádot, sőt, éppen hogy az egységes gazdasági, közlekedési és infrastrukturális térség helyreállítását feltételezik, még a politikai rendezést megelőzően. Mint mondta, az ukrán kormány a gazdasági blokáddal nagyon nehéz helyzetbe hozta a szakadár területeket, így azok vezetésének a "külső irányítás" bevetésén kívül aligha maradt más választása.Az Ukrtelekom közleményben jelentette be, hogymiután "fegyveresek" hatoltak be a létesítményeibe. Olekszandr Zaharcsenko, a lázadók vezetője közölte, hogy a vállalatok állami irányítása alá vétele "terv szerint" halad.Rendkívüli intézkedéseket is kellett hozni a jelentős áramkimaradások veszélyének elhárítására.A szerdai kormányülésen Volodimir Hrojszman ukrán kormányfő azt mondta, hogyKözölte, hogy a kormány tervet dolgozott ki a két övezet közötti árucsere helyreállítására, de konkrét részletekre nem tért ki.Ihor Plotnyickij, az önhatalmúlag kikiáltott "Luhanszki Népköztársaság" vezetője utasítást adott, hogy- jelentette a TASZSZ orosz állami hírügynökség a szakadárok hírügynökségére hivatkozva.