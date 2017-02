Egyre több gázt tankolnak a magyar autósok

A tavalyi harmadik negyedévében stabilan havi 1,1 millió köbméter fölé nőtt a CNG-eladása, ami a 2010-es év csaknem teljes, éves magyarországi értékesítési mennyiségnek felelt meg - közölte a Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület (MGKKE).A növekvő kereslet az MGKKE szerint számos szereplő együttes munkájának köszönhető. Magyarországon egyelőre ugyan hivatalosan mindössze 10 kúton lehet CNG-t tankolni, azonban ez a szám hamarosan bővülhet, miután a kormányzat sikeresen pályázott az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrásaira. (Emellett további több száz házi, jellemzően illegális gázsűrítő is működik.) A hazai sűrített földgáz töltő infrastruktúra kiépítésének előmozdítása érdekében így további 39 CNG-töltőállmás épülhet a közlekedésfejlesztési beruházás keretében a következő években. Az MGKKE szerint a korábbi évek töretlen növekedése - mely 2010-től minden évben több mint felével magasabb fogyasztást jelentett - 2017-ben és a rákövetkező években is tartható lesz.A CNG 200 barra sűrített metángáz, amely lehet földgáz, de alternatív kitermelésből (kísérőgáz), illetve megújuló és ipari forrásból is származhat. 1 kilogram sűrített földgáz hozzávetőleg 1,5 liter benzin vagy 1 liter gázolaj energiáját tartalmazza. A sűrített földgáz üzemanyag használata a dízellel összevetve 10 százalékkal, a benzinnél pedig mintegy 25 százalékkal kisebb kipufogó széndioxid-emisszióval jár, az egyéb üvegházgáz kibocsátás, valamint a szilárd részecske kibocsátás pedig akár nulla közelében is alakulhat a megújuló forrásból származó metán esetén.