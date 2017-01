Egysoros törvény repítheti ki a briteket az EU-ból

Az "egysoros törvény" parlamenti megszavazásának esélyeit amúgy szakértők jónak ítélik. Mert bár mindkét házban többségben vannak azok, akik eredetileg a brit EU-tagság mellett érveltek, ám a tavalyi népszavazási eredménnyel csak egy relatíve kis képviselői kör készül ténylegesen is szembefordulni.

Tegnap délelőtt végre meghozta a brit Legfelsőbb Bíróság a hónapok óta várt döntést, miszerint a kormánynak a parlament elé kell vinnie az EU-ból való kilépés kérdését, nem kezdeményezheti az EU-ból való kilépési folyamat kezdetét jelentő 50. cikkely aktiválását a parlament beleegyezése nélkül.Bár a kormány csalódottságát fejezte ki, a Brexit-tárgyalások irányításáért felelős miniszter már tegnap kijelentette, hogy "napokon belül" az alsóház elé terjeszti azt a határozati javaslatot, amelyről a legfelsőbb bíróság keddi végzése szerint a képviselőknek szavazniuk kell a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat hivatalos elindítása előtt.A Bruxinfo brit sajtóértesülésekre hivatkozva azt írja , hogy a leendő törvény "igen rövid" - az sem kizárt, hogy "egyetlen sor" - lesz csak, és lényegében a kilépési folyamat megkezdésnek megerősítését mondanák ki benne.Maga Jeromy Corbyn, a Munkáspárt vezére is úgy nyilatkozott, hogy pártjának képviselői a kilépési törvényt támogatják majd. (Más kérdés, hogy az utóbbi kapcsán megfigyelők arra is rámutatnak, hogy Corbyn és a parlament munkáspárti frakciója között távolról sincs összhang, tavaly ősszel például az utóbbiak még Corbyn elmozdítását és kezdeményezték, sikertelenül.)Sokan számítanak viszont arra, hogy a még a "rövid törvény" esetében is heves vitákat eredményező módosítási javaslatok érkezhetnek az ellenzék részéről. Az utóbbi kapcsán Corbyn is arról beszélt, hogy bármilyen kilépési törvény is születik, annak rögzítenie kell, hogy amennyiben a parlament elutasítja majd a kormány által kitárgyalandó kilépési megállapodást, akkor ez arra kell, hogy kötelezze a kabinetet, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz egy "jobb megállapodás" elérésre érdekében. (Theresa May egyelőre csak annyit helyezett kilátásba, hogy a parlament két háza szavazhat majd a kilépési szerződés tervezetéről, de azt gondosan kerülte, hogy az esetleges elutasítás következményeit is megemlítse.) A liberális pártban sokan azt szeretnék, ha a kilépési megállapodásról nemcsak a parlament, hanem egy újabb referendum is szavazhatna.Szakértők megjegyzik, hogy. A két tartomány ugyanis egyértelműen a bennmaradás mellett volna, és így esetleges joghatályos állásfoglalásuk az alsóházi többség várható véleményénél sokkal nagyobb gondot jelenthetett volna Londonnak.