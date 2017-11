Elárulják, hogyan muzsikált a magyar gazdaság

még érkezik néhány kisebb jelentőségű adat a KSH-tól: a magyar statisztikai hivatal az ipar felülvizsgált adatát és az építőipar szeptemberi teljesítményét közli. Ezek gyakorlatilag megágyaznak a később érkező GDP-adatnak, hiszen még a harmadik negyedév utolsó hónapjáról szóló beszámolók lesznek.

jön a hét legfontosabb adata, a KSH reggel kilenckor közli a magyar gazdasági növekedés adatát. A második negyedévben 3,2%-kal nőtt a magyar gazdaság, az elemzői várakozások szerint innen gyorsulhat a bővülés a második félévben. A kormány még mindig 4%-os éves növekedést vár összességében, a szakértők véleménye azonban ennél valamivel pesszimistább, a többség a 3,5-4 százalékos sávba várja a harmadik negyedéves és az egész éves növekedést is. A magyar mellett kedden délelőtt érkezik az Eurostat GDP-adata is, vagyis néhány órával a KSH statisztikája után az is kiderül, hogy az európai mezőnyben mire volt elég a növekedésünk. Szintén kedd hajnalban jönnek lényeges kínai adatok, illetve a német Zew indexre is érdemes lesz figyelni. magyar szempontból a GDP mellett az MNB közli reggel legfrissebb statisztikai mérlegét, ami elsősorban azért lesz érdekes, mert az utóbbi hónapokban az uniós programok előfinanszírozása miatt a kincstári egységes számla egyenlege nagyon leapadt, erre utal, hogy az ÁKK megnyomta az állampapír-kibocsátásokat. Most kiderül, hogy ezek nyomán elkezdett-e visszahízni az állomány októberben.Magyar idő szerinthajnalban jelenik meg a japán GDP-adat, emellett a nap első felében az európai külkereskedelmi adatra lehet érdemes figyelni, majd délután a tengerentúlról érkezik néhány statisztika a kiskereskedelemről és az inflációról.folytathatja a forrásgyűjtést az ÁKK, mely 12 hónapos dkj-aukciót tart, külföldön a brit kiskereskedelem mellett az európai inflációra és az amerikai ipari termelésre lesz érdemes fókuszálni.itthonról jön a harmadik negyedéves előzetes pénzügyi számlák statisztikája a jegybanktól. Ebben elsősorban az adósságadat lehet érdekes, bár a korábbi gyakorlat szerint ezen jelentős revíziókat hajtanak végre, például ebben az előzetes adatban még csak becsült GDP-értékkel számolnak. Ennek ellenére érdekes lesz, főleg annak fényében, hogy az év végi adósságráta hogyan alakul majd.