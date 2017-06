Eleged van abból, hogy minden drága Magyarországon? Ne akarj Dániában élni!

A napokban jelent meg az Eurostat friss statisztikája az európai országok árszínvonaláról. Eszerint összességében továbbra is Dániában a legmagasabbak az árak, ahol az európai átlag 139%-át mérték. Dobogós még Írország 125%-kal, illetve Svédország és Luxemburg holtversenyben 124%-kal. A legolcsóbb ország Bulgária, ahol még az európai átlag felét sem éri el az átlagos árszínvonal, a második legalacsonyabb értéket Romániában, a harmadikat pedig Lengyelországban mérte az európai statisztikai hivatal. Magyarország a negyedik legolcsóbb 60 százalékos árszínvonallal. Érdekesség, hogy az EU-n kívüli országok közül Törökországban ugyanilyen árakat mértek, de Montenegró és Albánia is alig olcsóbb.

Szokás szerint az Eurostat több termékcsoport árát is megvizsgálta, melyek kiadták az összesített adatot. Az élelmiszerek terén Dánia a legdrágább, mögötte Svédország és Ausztria áll a sorban, míg a legolcsóbb Lengyelország, Románia és Bulgária. Magyarországon az élelmiszerek 20 százalékkal olcsóbbak, mint az európai átlag, ezzel a litvánokkal holtversenyben a negyedik legolcsóbb ez a termékkör nálunk.Az alkohol- és dohánytermékek Bulgária után Magyarországon a második legolcsóbbak, mindössze az uniós átlag kétharmadát érik el. Itt a legdrágább Írország és az Egyesült Királyság. A ruhákban szintén a második legolcsóbb a magyar piac a bolgár után, de így is az európai árak 82%-át kell fizetnünk. Ennél is kiegyenlítettebb a kép az elektronikai termékeknél, ahol a magyar ár az európai átlag 95%-a, de egyébként is itt a legkisebb a szórás, mindössze plusz-mínusz 15 százalék.Vagyis azt mindenképp érdemes kiemelni, hogy az összességében 60 százalékos magyar árszínvonal úgy jön össze, hogy azoknál a termékeknél, melyeket a globális trendek uralnak (ruha, elektronikai cikk), mi is jobban közelítünk az európai árakhoz, ahol viszont nagyobbak az országok közti eltérések, az a szolgáltatások, a hotelek és az éttermek ára például itthon csak az európai átlag 60%-a. Az élelmiszerek ebből a szempontból átlagosnak mondhatók. Az alábbi ábrán jól látszik, milyen különbség van az elektronikai cikkek, illetve a szolgáltatások árában. Persze ez nem magyarázza például azt, miért olcsóbbak az elektronikai cikkek például az Egyesült Királyságban, mint Magyarországon. Más termékeknél azonban jócskán megfordul ez a trend:

A fenti adatokat látva jogosan lehetne azt mondani, hogy a magyar fejlettségi- és bérviszonyok mellett még mindig magasak itthon az árak, ezért érdemes még egy ábrát elővenni:

Ezen az látszik, hogyan viszonyul az árszínvonal az egy főre jutó GDP-hez. A trendvonal feletti országok elvileg olcsónak számítanak, ebbe a körbe sorolható Magyarország is, hiszen nálunk az uniós átlag 67%-át teszi ki az egy főre jutó össztermék, miközben az árak az európai szint 60 százalékán állnak. A régióban Csehország nálunk is olcsóbbnak számít az életszínvonalhoz képest, ahogy Lengyelország is olcsóbb nálunk ebben a mutatóban. A grafikonról feltűnően kilóg Írország, azonban sokak szerint az csak a GDP túlbecslésének köszönhető. Az ugyanakkor reális, hogy Görögország például kifejezetten drága lett az utóbbi években a GDP zuhanásának köszönhetően, mellettük a tagjelölt országok (Albánia, Montenegró, Macedónia) számítanak drágának, mivel az árak gyorsabban zárkóznak fel, mint az életszínvonal.