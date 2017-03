Elektromos autókat is vesz az MNB

Az MNB flottáját alkotó gépkocsik közül számos túlfutott és életkora miatt üzemeltetése nem gazdaságos vagy a szerződés időtartama alatt válik azzá. A magasabb futásteljesítményű gépjárművek karbantartási költségei aránytalanul megemelkedtek. A gépjárműpark részleges cseréje egyben a gépjárművek számának csökkentésére irányuló elképzelésekhez is igazodik, mely alapján- emeli ki a jegybank.Az MNB tájékoztatása szerint környezetbarát, alacsonyabb emissziós értékekkel bíró, elősegítve a fenntartható fejlődést, az ezirányú kormányzati környezetvédelmi törekvésekkel is összhangban.Az MNB a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő keretszerződés alapján 2, amely hosszútávú megoldást jelent a szerződés időtartama alatt felmerülő gépjárműigények kezelésére.Az egyes kategóriák műszaki leírásának megfelelő gépjárművek közül, az MNB 2018. december 31-ig a szerződésben rögzített mértékű kedvezménnyel lesz jogosult eseti megrendelések leadására a nyertes ajánlattevő felé. A költséghatékony üzemeltetés érdekében a gépjárművek vételára tartalmazza 4 év vagy 120 ezer km futásteljesítményig a gyártó által előírt kötelező szervizek díját is.