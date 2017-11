Élénkült a magyar gazdaság

a mezőgazdaság teljesítménye visszafogta a növekedést, az építőipar és számos piaci alapú szolgáltatás viszont erősítette a gazdaság teljesítményét.

a jó nemzetközi konjunktúra által hajtott ipari termelés,

a tavalyi összeomlás után az EU-források segítségével talpra álló építőipar, illetve

a gyors béremelkedésből profitáló szolgáltatások

Változott a múlt

A nyers adatra vonatkozó piaci előrejelzések konszenzusa 3,7% volt, a prognózisok 3,2 és 4,0% között szóródtak. Ehhez képest az éves alapú kiigazítatlan GDP-növekedést most 3,6%-ra becsülte a KSH, vagyis az adat nem jelent meglepetést.A statisztikai hivatal az első becsléskor csak utalásokat tesz a növekedés szerkezetére. Most is csak annyit közölt, hogy a növekedéshez a legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá. Ennél egy hajszálnyit pontosabb volt Szőkéné Boros Zsuzsanna, a KSH főosztályvezetője, amikor az MTI-vel azt közölte, hogyElőzetesen is azt lehetett sejteni, hogy az éves GDP-növekedéshezjárultak hozzá. A mezőgazdaság a tavalyi rekordév után gyengébben teljesített.Felhasználási oldalról nézve a belső motorok lehettek erősek. A lakossági fogyasztás és a beruházás vélhetően tovább pörgött, ám ennek magas importvonzata miatt az export-import olló hozzájárulása a növekedéshez negatív lehetett.A KSH szeptember végén hajtotta végre a GDP-adatok átfogó revízióját. Ennek az éves átlagos növekedésre gyakorolt hatása már ismert volt (például hogy tavaly nem 2, hanem 2,2%-os volt a kiigazítatlan növekedés), most ugyanezt láthatjuk negyedéves frekvencián. Összességében megállapítható, hogy 2011-2012-ben minimálisan lejjebb hozta a KSH az éves indexeket, 2014-től viszont ennél nagyobb mértékben húzta fel az adatokat.

Stabil, de nem túl magas növekedési előny

Az eurózóna friss harmadik negyedéves GDP-növekedési adata 11 órakor jelenik meg, de a t+30-as becslés már rendelkezésre áll. Ez alapján a magyar gazdaság növekedési előnye a fejlett gazdaságokhoz képest 1,3 százalékpont, ugyanannyi, mint a 2. negyedévben. Ez historikusan nem számít nagyon magasnak.

Összejön-e a 4% feletti növekedés?

Az idei éves átlagos GDP-növekedés kapcsán a legfőbb "optikai természetű" kérdés, hogy négyessel kezdődik-e majd a szám. Számításaink szerint erre kicsi az esély. Ahhoz, hogy a bővülés éves átlagban elérje a 4%-ot, legalább 4,5%-os negyedik negyedévre lenne szükség. A 4,1%-os kormányzati célhoz pedig 5% közüli növekedés kellene az utolsó három hónapban. Bár az év végére a legtöbb elemző élénkülést vár a gazdaságtól, ilyen mértékű felfutás azért rendkívüli lenne. Ami mégis segíthet, hogy az idei növekedés beruházásintenzív jellegű, ez a tevékenység pedig az év vége felé különösen erős. Ezen felül abban is lehet bízni, hogy a mezőgazdaság már nem húzza le annyira az indexet.