Éleződik a helyzet: készültségben az orosz légvédelem

A szenátor szerint az orosz hadsereg figyeli az Észak-Korea körül kialakuló helyzetet, és fokozott megfigyelés alatt tartja azokat a területeket, ahonnan rakétákat lőhetnek ki. Ozerov felhívta a figyelmet arra, hogy a légvédelem feladata Oroszország területének a védelme arra az esetre is, ha az észak-koreai rakéták célzó rendszerében hibás koordinátákat táplálnának be, ugyanis - mint fogalmazott - "a tévedés valószínűsége ebben az esetben meglehetősen nagy". Ozerov szerint Oroszországot nemcsak Észak-Korea lépései, hanem az Egyesült Államok esetleges válasza is a védelmi intézkedések fokozására készteti. Az orosz légvédelem egységei azonban visszatarthatják az amerikaiakat attól, hogy hathatósabb lépéseket tegyenek - jelentette ki Ozerov.Donald Trump amerikai elnök kedden "olyan tűzzel és haraggal" fenyegette meg Phenjant, "amilyet még nem látott a világ", ha Észak-Korea tovább fenyegetné az Egyesült Államokat, később azonban két egymást követő Twitter-üzenetben visszafogottabban nyilvánult meg. Phenjan szerdán közölte: "komolyan mérlegeli", hogy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáival csapást mérjen Guam szigetére, ahol az amerikai haderőnek hadászati jelentőségű katonai létesítményei vannak.Ennek kapcsán Ozrov úgy fogalmazott: Trump reakciója érthető és jogos, a világon egyetlenegy országnak sem engedhető meg, hogy katonai csapással fenyegesse meg a másikat. A szenátor véleménye szerint egy hasonló helyzetben bármelyik másik ország is így reagálna. Ezzel együtt az pozíció, amelynek alapján Phenjan tárgyal, csak a helyzet romlásához vezet, mivel "a zsarolás sohasem vezethet elfogadható eredményekhez" - tette hozzá Ozerov.Oroszországot nyugtalanítja, hogy Észak-Korea nem a nemzetközi joggal összhangban viselkedik, ezzel kivívja az Egyesült Államok érthető válaszreakcióját, ráadásul ez a meglehetősen "forró" pont határai közelében található - jelentette ki a szenátor.