Elhunyt Kenneth Arrow

Arrow 2013-ban Magyarországon is előadást tartott abból az alkalomból, hogy elnyerte a Rajk László Szakkollégium Neumann-díját. Akkor így írtunk róla:Kenneth Arrow a valaha volt legfiatalabb ember, aki közgazdasági Nobel-díjat kapott. 51 évesen nyerte el az elismerést, pedig a közgazdasági díjaknál sokszor nem egy konkrét dolgot, hanem hosszabb életpályát értékelnek és emiatt átlagosan 67 éves a díjazott.Kenneth Arrow, az akkor még a Harvardon tanító professzor éppen New Yorkba tartott egy előadást tartani, amikor megpróbálták utolérni annak kapcsán, hogy John Hicks-szel közösen megnyerte a Nobel-díjat. Arrow saját elmondása szerint nem számított a kitüntetésre, nem is értette, hogy miért keresik olyan sokan akkor telefonon.Arrow a második világháborút követő neoklasszikus közgazdasági elméletnek az egyik legmeghatározóbb figurája. Alapvető hozzájárulást tett az általános egyensúlyi elmélet újbóli felemelkedéséhez (az elmélet története valahol az 1870-es években kezdődött, Léon Walrasnál), de meghatározó eredményeket ért még el a jóléti közgazdaságtan és a társadalmi választás területén is. Sőt, ezzel még nincs vége a sornak, mert Arrow az endogén növekedési elmélethez és az információ közgazdaságtanához is jelentősen hozzátett.A társadalmi választás kapcsán az ő nevét fémjelzi az Arrow-féle lehetetlenségi tétel, amit már közgazdasági alapozó kurzusokon is tanítanak. Ez a legegyszerűbb alakjában azt állítja, hogy amennyiben a választási alternatívák halmaza legalább háromelemű, akkor a következő feltételek együttesen nem teljesíthetők: egyöntetűség vagy Pareto-elv, nincs diktatúra és függetlenség a lényegtelen alternatíváktól. A részletekért lásd az 1951-es Social Choice and Individual Values című könyvet vagy ezt a cikket . Egy rövidített, de nagyon jól kidolgozott áttekintéshez pedig ezt ajánljuk . Magyarul ezen tanulmány elején foglalják össze a tétel lényegét. Arrow ezen elmélete tulajdonképpen logikai eredménynek számít, amiket sokszor interpretálnak úgy, hogy nincs tökéletes választási módszer, ami minden lehetséges preferenciarendezésen működik (nincs fair választás). Sőt, amennyiben az első három feltétel megvalósul, az lehetőséget nyújt egy diktatúra kialakulásához. Ugyanakkor ezen eredményeknek a politikai rendszerekre alkalmazott értelmezései már sokszor leegyszerűsítések és nem biztos, hogy általánosan is igazak.Paul A. Samuelson (szintén Nobel-díjas) közgazdász szerint Arrow a 20. századi közgazdaságtan legfontosabb elméleti szakembere volt, akinek munkássága biztosítási piacot, a részvénypiacot és az egészségügyet is átformálta.

Forrás: SCANPIX SWEDEN / AFP