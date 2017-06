Elkezdődtek az előrehozott választások az Egyesült Királyságban

A 650 választókerület 50 ezer választóhelyiségében 50 millió választópolgár voksolhat egyéni jelöltekre. A véglegesnek tekinthető eredmények péntek délben, illetve koradélután derülnek ki.Kormányalakításra két pártnak, a 2010 óta kormányzó Konzervatív Pártnak, illetve a legnagyobb ellenzéki erőnek, a Munkáspártnak van reális esélye. A II. világháború óta eltelt több mint hét évtizedben kizárólag e két párt miniszterelnökei váltogatták egymás a Downing Street 10. alatti kormányfői rezidencián.Az előrehozott választások előtti utolsó hetekben a közvélemény-kutatások egyre szorosabb versenyt mutattak a két párt között, ugyanakkor a hétvégi londoni terrortámadás óta, amióta felfüggesztették a kampányt, mintha a konzervatívok egy kicsit nagyobb előnyre tettek volna szert. A YouGov június 5-7. között elvégzett felmérése alapján a konzervatívok a szavazatok 42 százalékát, a Munkáspárt pedig a 35 százalékát nyerhetik el, persze a felmérések pontossága mindig csak utólag igazolódik be.

Szavazóhelyiség egy mosodában a dél-londoni Headingtonban 2017. június 8-án. Fotó: AFP/Adrian Dennis

Ha a mai választáson a két nagy párt valamelyike megszerzi az alsóházi képviselői helyek abszolút többségét, annak a pártnak a miniszterelnök-jelöltje - a Konzervatív Párt esetében Theresa May, a Munkáspárt győzelme esetén Jeremy Corbyn - várhatóan már pénteken felkeresi II. Erzsébet királynőt a londoni Buckingham-palotában és tájékoztatja az uralkodót arról, hogy meggyőződése szerint pártja képes kormányt alakítani. A királynő ennek alapján felkéri kormányalakításra a győztes párt vezetőjét, aki akár még aznap megalakíthatja új kormányát.Ha egyik pártnak sem sikerül abszolút többséget elérnie, vagyis nincs olyan párt, amelyiknek az alsóházi frakciója eléri legalább a 326 főt, akkor nagy valószínűséggel az a párt próbálkozik először kormányalakítással, amelynek frakciója a legnagyobb létszámú, de ebben az esetben az új kormány megalakulása elhúzódhat.Az előrehozott választásokat Theresa May azért kezdeményezett áprilisban, hogy a Brexit-tárgyalások lefolytatásának egy egységes parlamenttel tudjon nekiindulni az ország. Igaz, May ekkor még azt gondolhatta, hogy a Konzervatív Párt megerősödve jöhet ki a voksolásból, ez azonban egyáltalán nem tűnik biztosnak.