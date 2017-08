Ellenzékieket hurcolnak el a világ legreménytelenebb országában

Otthonából hurcolták el Leopoldót. Nem tudjuk, hol van

Ledezma korábban a venezuelai főváros polgármestere volt, López pedig a Népakarat nevű jobboldali ellenzéki párt alapítója. A hozzátartozóik szerint a két politikus sorsáért mostantól Nicolás Maduro elnök felel.- írta a Twitteren López felesége, Lilian Tintori. Tintori egy videót is megosztott, amelyen látható, hogy a Sebin ügynökei egy autóba tuszkolják az ellenzéki politikust. Ledezma elfogásáról is közzétettek képeket.Ügyvédjeik és hozzátartozóik később közölték, hogy visszavitték őket a Caracastól pár órányi útra lévő Ramo Verde katonai börtönbe, ahol korábban a büntetésüket töltötték, mielőtt könnyítésként házi őrizetbe kerültek. López ügyvédje elmondta a sajtónak, hogy a nap folyamán találkozni akar a védencével. Ledezma felesége egy madridi sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az ő ügyvédjeik is tudomást szereztek a férje hollétéről."Azért vitték el Leopoldo Lópezt és Ledezmát, hogy megfélemlítsenek és demoralizáljanak minket" - vélekedett Freddy Guevara ellenzéki képviselő. A helyi tájékoztatási minisztérium nem kommentálta a történteket.ezért vitték vissza őket a börtönbe.López három évig börtönben raboskodott a 2014-es utcai tüntetésekben játszott szerepéért, majd július elején házi őrizetbe helyezték. Ezt az intézkedést sokan a belpolitikai viszály rendezése irányába tett előrelépésként értékelték. A másként gondolkodó politikus ügyvédje, Juan Gutierrez a Twitter internetes közösségi portálon azt írta: "Nincs jogi alapja a házi őrizetre vonatkozó döntés visszavonásának."Ledezma 2015 óta volt házi őrizetben, korábban őt is bebörtönözték, mert a vád szerint államcsínnyel meg akarta buktatni Madurót.Az elmúlt napokban mindkét ellenzéki vezető felszólította a venezuelaiakat, hogy csatlakozzanak a vasárnap megválasztott alkotmányozó nemzetgyűlés elleni tüntetésekhez. Az ellenzék bojkottálta a szavazást, és a nemzetközi közösség jelentős része is a demokrácia elleni lépésként értékelte a Maduro híveiből álló, 545 fős testület létrehozását.Catherine Ray, az Európai Unió külügyi szolgálatának szóvivője kedden, brüsszeli sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az unió illetékesei szerint a venezuelai ellenzékiek elhurcolása "egyértelműen rossz irányba tett lépés", amely a feszültségek fokozódásához vezethet. Kijelentette, az unió követeli, hogy a venezuelai vezetés szolgáljon több információval a fogvatartottak helyzetéről. Aláhúzta: a kormány feladata az intézményekbe vetett bizalom helyreállítása a feszültség csökkentése érdekében, továbbá az, hogy megteremtse a békét hozó, hatékony tárgyalások lehetőségét. Az Európai Unió továbbra is arra kéri a szembenálló feleket, hogy tartózkodjanak az erőszak minden formájától - hangsúlyozta a szóvivő.Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke keddi nyilatkozatában szankciók bevezetését javasolta a venezuelai vezetéssel szemben. Arról tájékoztatott, hogy levelet küldött Jean-Claude Juncker európai bizottsági és Donald Tusk európai tanácsi elnököknek, amelyben a venezuelai kormány tagjainak, beleértve Nicolás Maduro elnök és környezete európai bankokban tárolt pénzeszközeinek befagyasztását és az uniós beutazásuk tilalmát kérte. Aláhúzta, az ellenzéki vezetők elhurcolása egy újabb lépés a diktatúra felé. Az Európai Uniónak ki kell állnia a demokráciáért és a véleménynyilvánítás szabadsága mellett nem csak Európában, hanem azon kívül is.Az ENSZ főtitkára sürgős politikai tárgyalásokra szólította fel a venezuelai kormányt és ellenzékét, hogy el lehessen kerülni a helyzet további romlását. "A főtitkár nyomatékosan kér minden venezuelait, különösen a hatalom képviselőit, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a feszültség enyhítéséért, a további erőszak és emberéletek elvesztésének megelőzéséért, valamint a politikai párbeszédhez vezető út megtalálásáért" - közölte António Guterres szóvivője.Az ENSZ emberi jogi főbiztosa is a venezuelai kormányhoz fordult, és felszólította, hogy azonnal helyezze szabadlábra mindazokat, akiket "alapvető jogaik békés gyakorlása közben" tartóztattak le, és kiemelten említette a hajnalban a lakásából elhurcolt két ellenzéki politikust."Mélységesen nyugtalanító, hogy Leopoldo López és Antonio Ledezma ellenzéki vezetőket újból bebörtönözték, miután eltörölték a házi őrizetük kedvezményét. Nyomatékosan kérem a kormányt, hogy azonnal helyezze szabadlábra mindazokat, akik a békés gyülekezéshez és a szólásszabadsághoz való jogukat gyakorolták" - írta Zaid el-Husszein egy Genfben kiadott közleményben.El-Husszein sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az alkotmányozó nemzetgyűlési választások elleni tüntetések során mintegy tucatnyi ember életét vesztette. Kérte, hogy "gyorsan, alaposan és hatékonyan folytassanak le független vizsgálatot ebben az ügyben, a kormány teljes együttműködésével".A diplomata kérte azt is, hogy a venezuelai hatóságok "ne élezzék tovább a már amúgy is rendkívül ingatag helyzetet a túlzott erőszak alkalmazásával, sem önkényes, erőszakos házkutatásokkal, amelyeket az ország több pontján végrehajtottak a belbiztonsági erők".A főbiztos ugyanakkor az összes felet felszólította, hogy tartózkodjék az erőszaktól.