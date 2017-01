Elnökváltása készülhet Venezuela

A hatalmon lévő szocialista párt egyik emelkedő csillagának tartott, 42 éves El Aissami utoljára az északi Aragua szövetségi állam kormányzója volt, s Maduro elődje, Hugo Chávez elnök idején bel- és igazságügy-miniszterként szolgált.A venezuelai jobboldali ellenzék a 2015. végi parlamenti választásokon aratott győzelme óta népszavazást akar rendezni Maduro elmozdításáról, illetve előrehozott elnökválasztás kiírását követeli. A választási bizottság azonban októberben felfüggesztette a referendum előkészületeit, amit a legfelsőbb bíróság is jóváhagyott, elutasítva az ellenzék nagy részét tömörítő Demokratikus Egység Kerekasztala (MUD) pártszövetség fellebbezését.Az ellenzék Madurót teszi felelőssé a kőolajban gazdag latin-amerikai országnak az olajárak zuhanása óta megtapasztalt gazdasági válságáért, valamint az alapvető élelmiszerek és közszükségleti cikkek kialakult hiányáért, amely miatt az utóbbi hónapokban súlyos zavargások és fosztogatások is történtek Venezuelában.Az ország szocialista elnöke mindezek ellenére kitart amellett, hogy 2019 januárjáig, mandátuma lejártáig hivatalában marad.A kormány szerdai ülésén Maduro kijelentette, El Aissaminak alelnökként is az lesz a legfontosabb feladata, hogy "felvegye a harcot a bűnözőkkel, folytassa a nemzeti és regionális rendőri erők megtisztítását, valamint a harcot a terroristákkal és a szélsőjobboldallal szemben".A szocialista kormány bírálói viszont elítélték az egykori belügyminiszter alelnökké való kinevezését, kijelentve, hogy az olyan, mintha a rókát tennék meg főnöknek a tyúkólba. Az AP amerikai hírügynökség beszámolója szerint az ellenzék régóta azzal vádolja El Aissamit, hogy maga is részt vesz a drogkereskedelemben, egyben Aragua drogbárójának nevezi a politikust.A The Wall Street Journal című amerikai napilap információi szerint El Aissami egyike annak a néhány venezuelai vezetőnek, akik ellen amerikai ügyészek vizsgálatot folytatnak a kábítószer-kereskedelemben való feltételezett szerepe miatt.