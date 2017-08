Elöntötte Houston utcáit a víz

Vasárnap már derékig ért néhol és folyamatosan emelkedett a víz a houstoni utcákon, csónakokkal mentették az embereket. Az országutak víz alá kerültek, a várost a mentőegységek helikopterekkel közelítették meg, miközben Houston északkeleti elővárosában tornádóriadót rendeltek el.A Harvey hurrikán ugyan trópusi viharrá szelídült szombaton, de rendkívüli nagy mennyiségű és egyelőre nem csillapodó esőket hozott és ezzel áradásokat okozott. A szakemberek előrejelzései szerint szerdáig tombol majd a térségben.A vihar nem csupán a Mexikói-öböl part menti városaiban, hanem immár az állam belső vidékein is pusztít, elsősorban a Galveston és Houston közötti térségben, de elöntötte a víz a fővárost, Austint is. Szombaton - egyetlen nap leforgása alatt - 25 tornádó volt, vasárnap délután Houston északkeleti elővárosaiban hirdettek tornádóriadót.Vasárnap lezárták Houston repülőterét, és legkorábban hétfőn nyithatják meg. A városba vezető utak megközelíthetetlenné váltak. Eddig több mint ezer embert mentettek ki otthonából, és a városban négy menedékhelyet állítottak fel, vasárnap az óriási konferencia központot is menedékhellyé alakították.Greg Abbott, Texas állam kormányzója arra szólította fel Houston több mint kétmillió lakóját, hogy ne hagyják el otthonaikat, még akkor sem, ha a vízszint gyorsan emelkedik, mert a város csaknem valamennyi utcáját és útját is víz borítja, egész egyszerűen nincs hová menni.Vasárnap délutánig a trópusi vihar három halálos áldozatot követelt Texasban, tucatnyian pedig megsérültek.Donald Trump még pénteken katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Texast.

Forrás: AFP, fotós: Brendan Smialowski