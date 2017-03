Elsöprő erejű pozitív változás történt az építőiparban

Márciusban azaz ipar kivételével minden ágazat várakozása kisebb-nagyobb mértékben javult.Azbizalmi index nem tud kitörni a hosszú távú átlaga körüli ingadozásból. Az elmúlt időszak termelésének megítélése javult, az összes rendelésállományé stagnált - de az exportrendeléseké kedvezőbb lett -, a termelési kilátásoké viszont gyengült. A készleteket valamivel kisebbnek látták a válaszolók.Azkilátások tavaly december óta folyamatosan javulnak, de most márciusban elsöprő erejű pozitív változás következett be: az ágazat bizalmi indexe. Utoljára 1998 júniusában voltak ennyire derűlátók az építőipari vállalkozások. A magas- és a mélyépítő cégek kilátásai egyaránt számottevően javultak, s az előző háromhavi termelésről és a rendelésállományról alkotott vélemény is jóval kedvezőbbé vált.

bizalmi index értéke márciusban már negyedik hónapja emelkedett, de így is bennmaradt az elmúlt három évet jellemző viszonylag keskeny sávban. Az eladási pozíció megítélése enyhén romlott, a rendelések várható alakulásáról alkotott vélemény nem változott, a készleteké kedvezőbb lett.bizalmi index márciusban kissé emelkedett. Az elmúlt időszak forgalmának és az általános üzletmenetnek a megítélése javult, a várható forgalomé stagnált.A foglalkoztatási szándék minden ágazatban kedvező és erősödő. A lakosság a munkanélküliségtől való félelme 1998 közepe óta nem volt ilyen alacsony. Az építőipar kivételével - ahol nem változott - minden ágazatban csökkent az áremelési törekvés, különösen a kereskedelemben.A fogyasztók inflációs várakozása márciusban nem változott. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése a kereskedelem kivételével minden ágazatban és a lakosság körében is javult, különösen az építőiparban.A GKImárciusban visszaemelkedett a januári szintre. A lakosság saját pénzügyi helyzetének következő egy évét jobbnak ítélte, mint februárban, várható megtakarítási képességét viszont kissé rosszabbnak. Az emberek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek következő egy évben várható vásárlási lehetőségét javulónak érzékelték.