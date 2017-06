Emberhiánytól szenved a Trump-kabint

nem csupán az FBI új igazgatójának kiválasztásával vannak gondjai a kormányzatnak.

James Comey igazgatót csaknem egy hónapja, május 9-én bocsátották el, s a posztot azóta sem töltötték be, annak ellenére, hogy Trump elnök gyors váltást ígért. A lap utal arra, hogy amikor Bill Clinton 1993 nyarán elbocsátotta az akkori FBI-igazgatót, Louis Freeh személyében már másnap új vezetőt jelölt. Trump elnök ezt nem tette, de azt ígérte, hogy "hamarosan" megnevezi az új igazgatót, sőt három héttel ezelőtti közel-keleti és európai útja előtt bejelentette: "nagyon közel jár" a bejelentéshez.Az amerikai sajtóban sok politikus neve került szóba, közülük azonban négyen nyilvánosan is közölték, hogy visszalépnek az esetleges jelöltségtől. Trey Gowdy dél-karolinai republikánus képviselő május 15-én, John Cornyn texasi republikánus szenátor május 16-án, Richard McFeely, az FBI volt tisztségviselője május 20-án, Joseph Lieberman volt connecticuti demokrata párti szenátor pedig május 25-én jelezte, hogy nem kívánna kormányzati feladatot vállalni.A The Washington Post (WP) emlékeztet rá: valamennyi potenciális jelölt akkor jelentette be visszalépését, amikor napvilágra kerültek azok a sajtójelentések, amelyek szerint Donald Trump állítólag megpróbált nyomást gyakorolni James Comey igazgatóra annak érdekében, hogy zárja le az orosz szálak vizsgálatát, különösen pedig a Michael Flynn lemondatott nemzetbiztonsági főtanácsadó orosz kapcsolataira vonatkozó nyomozást.A lap ugyanakkor kitér arra is, hogyMajd felsorolja, hogy hányan mondták vissza a magas kormányzati beosztásokra szóló felkérést. A WP kilenc jelöltet említ, köztük a munkaügyi minisztérium élére, a kereskedelmi miniszterhelyettesi és a pénzügyminiszter-helyettesi posztra, illetve a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivői posztjára jelölt személyeket.Még egyik főtanácsadója, Kellyanne Conway férje is elhárította, hogy az igazságügyi minisztérium magas rangú munkatársaként dolgozzék. A magyarázatot sejtetik George Conway hétfői Twitter-bejegyzései. Ezekben Conway rögzítette: nem ért egyet azzal, ahogyan Trump elnök Twitter-üzenetekben közli álláspontját a beutazást korlátozó elnöki rendeletekről. Ezek ugyanis nagyon komolyan aláássák az igazságügyi minisztérium jogi érvelésének hitelét - írta George Conway. Aki egyúttal leszögezte azt is, hogy Trump elnök valamennyi hívének és támogatójának - mint neki is - kötelessége a twitterezés hátrányaira felhívni a figyelmet.A The Washington Post úgy véli: egyesek az elnök viselkedése miatt, mások viszont az érdekkonfliktusok vagy a botrányok okán hárítják el a kormányzati munkát.A Yahoo News hírportál például kedden jelentette: