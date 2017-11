Embertelen módszerekkel próbálja magát kihúzni a gödörből Észak-Korea

A szöuli Daily NK észak-koreai forrásokra hivatkozva állítja azt, hogy a KNDK munkásait arra kényszerítik, hogy a szokásosnál korábban fizessék be adóikat, mert az országnak szüksége van a valutatartalék növelésére. Vannak olyan régiók is, ahol arra kényszerítik az embereket, hogy plusz "adományokat" fizessenek a rezsimnek, hogy az orvosi és katonai ellátmányban fellépő hiányosságaikat pótolni tudják.Állítólag a Rjanggang-tartományban durván 15 ezer forintnak megfelelő "adományt" szedtek be, ami 40 napnyi rizstermelésnek vagy 200 kilogramm kukoricának felel meg.A hírügynökség arról is értesült, hogy az otthontalan gyerekeket összeszedik a közterületekről és egy újonnan létrehozott "árvaházba" küldik őket - a létesítmény egészen véletlenül pont munkatáborként szolgált korábban. A gyerekeket a tábor körüli földek művelésére kényszerítik, majd ha elég öreggé válnak hozzá, besorozzák a hadseregbe.Mindez állítólag jelentősen növelte a közelégedetlenséget az egyébként is szegénységben és nélkülözésben élő országban.Állítólag Kim Dzsongun egy különleges értekezletet is összehívott, hogy megtárgyalják, mit tudnak tenni az Észak-Koreát ért ENSZ-szankciók hatásának csökkentése érdekében.