A budapesti olimpia sorsára jut Paks 2?

Jellemző még rájuk, hogy ezek gyakran "presztízs-projektek", amelyek az éppen aktuális politikai elit számára kiemelten fontosak.

sokkal kisebb államra van szükség, mert az állam láthatóan az adónk jó részét hatékonytalanul és ostobaságokra költi el (viszont olyanokra meg nem költ eleget és jól, amire égető szükség lenne).

A portfóliómenedzser emlékeztet arra , hogy közepesen fejlett/alulfejlett országok számára gazdaságilag az egyik legveszélyesebb az úgynevezett fehér elefánt projektek megjelenése. A legendák szerint a thai uralkodó adta a már terhessé vált udvaroncainak a fehér elefántot ajándékba, de annak a fenntartása egy vagyonba került, úgyhogy az udvaronc tönkrement és elhagyta az udvart.Ennek mintájára az olyan nagy gazdasági projekteket hívják fehér elefántnak, amelyek már építésük során is felemésztenek egy csomó pénzt, de utána a fenntartásuk is hatalmas összegekbe kerül és/vagy a hasznosságuk, megtérülésük erősen kétséges - folytatja Zsiday.Meglátása szerint az olimpia rendezése egy kiváló példa a fehér elefánt projektre: iszonyat összegekbe kerül, általában nem nyereséges, az esemény lezajlása után meg az utóhasznosítás nem nagyon szokott menni, de továbbra is viszi a pénzt.A budapesti olimpiai pályázat visszavonásának szerdai bejelentése alapján erről a projektről most lemondott Magyarország, azonbanAz általam megkérdezett energetikai szakértők két dolgot emeltek ki: jó eséllyel sosem térül meg, illetve, hogy olyan változások zajlanak az energetikában, amik alapján az ilyen jellegű erőművekre valószínűleg nem lesz nagy szükség - vélekedik a paksi projektről a befektetési szakember.Ezt követően Zsiday Viktor az állam szerepére tér rá általánosan. Megismétli régóta hangoztatott véleményét, miszerintSemmi szükség a nagy állami projektekre, ahol amúgy is jelentős a korrupciós kockázat, és a történelmi példák alapján szinte mindig komoly költségtúllépések történnek. Most, hogy végre tényleg csökkenni kezdett az államadósság, nem valószínű, hogy ismét bele kellene vágni hitelből egy kiszámíthatatlan megtérülésű megaprojektbe. Szóval úgy vélem, hogy ezt a kérdést is érdemes átgondolni, illetve ezzel párhuzamosan az állam szerepét, gazdaságbeli súlyát és funkcióit is - zárja gondolatmenetét a szakember.