Meglepő adatra esik az olaj

Mérsékelt esést mutat az olaj a ma reggeli kereskedésben, az amerikai WTI februári határidős árfolyama 0,5 százalékkal került lejjebb, ezzel 53,8 dollár körül mozog. A befektetőket némileg elbizonytalaníthatta, hogy az API adatai szerint a december 23-án záruló héten 4,2 millió hordóval emelkedtek az amerikai nyersolaj tartalékok. A benzinkészletek ugyanakkor 2,8 millió hordóval csökkentek.A Wall Street Journal elemzői konszenzusa 1,4 millió hordós csökkenést jelzett előre a nyersolaj készletekben, az S&P Global konszenzusa pedig 1,5 millió hordós csökkenéssel számolt. A hivatalos EIA adatok ma érkeznek majd, a múlt héten a szervezet 2,3 millió hordós növekedésről számolt be a nyersolaj tartalékoknál.A Citi elemzői szerint a tartalékok váratlan emelkedése és a benzinkészletek csökkenése egyaránt arra utal, hogy a szezonális hatásokkal egybe nem csengő, napi mintegy 600 ezer hordós visszaesés következhetett be az amerikai finomítói termelésben.Az olajpiacon a jövő év meglehetősen izgalmasnak ígérkezik, januártól lép ugyanis életbe az OPEC és nem OPEC országok termeléscsökkentési megállapodása.Azt követően, hogy november 30-án az OPEC országai megállapodtak az olajtermelés napi 1,2 millió hordóval történő csökkentéséről, a hétvégén több, a kartellhez nem tartozó ország is megegyezett termelésének visszafogásáról. Összesen 11 ország jutott megegyezésre a termelés visszafogásáról: Azerbajdzsán, Bahrein, Brunei, Egyenlítői-Guinea, Kazahsztán, Malajzia, Mexikó, Omán, Oroszország, Szudán, Dél-Szudán. Az egyes országok termeléscsökkentéseiről sajtóértesülések vannak egyelőre, a megállapodás során azonban megjelölték, hogy együttesen napi 558 ezer hordóval fogják vissza a kitermelést.A megállapodást követően Szaúd-Arábia, a legnagyobb OPEC-kitermelő tovább fűtötte a hangulatot, a szaúdi olajminiszter ugyanis közölte, a november 30-án vállaltnál jóval nagyobb mértékben csökkenthetik kitermelésüket.2001 óta ez az első összehangolt termeléscsökkentési kísérlet az OPEC és nem OPEC országoktól, melyek együttesen a globális olajtermelés mintegy 55 százalékát képviselik. Amennyiben a fentebb említett termeléscsökkentés megvalósul, azzal a kitermelés napi 1,8 millió hordóval csökkenhet, ami a globális olajtermelés megközelítőleg 2 százaléka.