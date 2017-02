Orbán: hónapokon belül nekimegy majd Brüsszel a rezsicsökkentésnek

Fekete bárányból sikertörténet

Fekete bárányok voltunk, mára sikertörténet lettünk, és ezt, ha vonakodva, de azok is elismerik, akiknek nem tetszik, ahogyan csináltuk

Orbán Viktor szerint a Brexit, az amerikai elnökválasztás, a kipenderített olasz kormány és a magyar népszavazás is az új idők szelét jelentik, és "utánuk több is jön talán".- mondta a magyar miniszterelnök.Orbán szerint az Európai Unióban a jövő most hosszú és sötét árnyékot vet a jelenre, a szuverén országok állnak szemben az unionistákkal, a brüsszeli bürokraták pedig az állampolgárokkal. A kormányfő szerint mi magyarok már túlvagyunk a lázadáson, "a mostaniak hozzánk képest "első bálozók", hiszen mi még az elsők között lázadtunk fel 2010-ben. Ennek a lázadásnak az eredménye, hogy a magyar gazdaság ma már töretlenül növekszik, fellázadtunk a munkanélküliség ellen is, hiszen már 700 ezer új munkahelynél tartunk.- emelte ki Orbán.Ezt követően az évértékelésben a miniszterelnök a gazdasági sikereket sorolta fel, kiemelte, hogy javul az életszínvonal, nőnek a bérek, így az emberek egyre többet tudnak vásárolni. A kormányfő szerint családtámogatási rendszerünk lassan Európában egyedülálló módon kiterjedt és nagyvonalú. Orbán szerint számunkra fejtörést már nem a holnap, hanem a holnapután okoz, ez alatt a továbbra is fennálló demográfiai problémákat értette. Ezen a fronton egyelőre nincs áttörés, ezért ad meg a kormány minden segítséget azoknak, akik gyereket vállalnak - hangsúlyozta.Az idei év előtt álló feladatokkal kapcsolatban Orbán arról beszélt, hogy Brüsszel várhatóan már az első félévben(1), a javaslatuk már az asztalon van, amivel elvennék az országok ármegállapítási jogát. Szerinte az a kérdés, hogy megvédjük-e a rezsicsökkentést, vagy újra a multik kezébe adjuk az árak megállapításának jogát.Emellett szerinte 2017-ben is napirenden marad a(2), illetve szembe kell néznünk a nemzetközi szervezetek növekvő befolyásával. Ezek szerinte nem civil szervezetek, hanem az egyre aktívabb(3) fizetett aktivistái, akik befolyásolni akarják a magyar belpolitikát.- mondta Orbán. Szerinte azzal betelt a pohár, hogy a népszavazás után a magyar választók akarata ellenére Soros György szervezetei azon dolgoznak, hogy százezer számra szállítsák a migránsokat Európába.Brüsszel újabb(4), szociális pillér néven. Akarjuk-e nemzeti hatáskörben tartani az adópolitikát. Brüsszel(5). A nemzetek dönthessék-e el, hogy akarnak-e ilyen támogatásokat adni vállalkozásoknak.