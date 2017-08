Enged a kormány? Már csak egy akadály van a CEU működése előtt

Ne felejtsük, az Európai Bizottság jogsértési eljárása még folyamatban van

A határidő vasárnap jár le, így a héten legkésőbb reagálnia kell a magyar kormánynak. Amennyiben a kormány továbbra sem hajlandó módosítani a törvényen úgy, hogy az megfeleljen az uniós jognak, az Európai Bizottság dönthet úgy, hogy az Európai Unió Bírósága elé viszi az ügyet.

A hvg.hu szerint már csak a dokumentum pontos szövegét várja New York állam képviselőitől a kormány, és pár héten belül aláírhatják azt a CEU működéséről szóló kétoldalú oktatási megállapodást, amelyet a felsőoktatási törvény nagy vihart kavart áprilisi módosítása szabott feltételül az intézmény működéséhez.Emlékeztetőül, az egyetem működését ellehetetlenítő egyik feltétel, hogy államközi szerződéshez kötik a működését, ami azért nehézkes, mert az amerikai szövetségi kormány nem illetékes felsőoktatási ügyekben, az az államokra tartozik. Bár Washington különböző tisztségviselői útján többször is egyértelművé tette, hogy sem jogköre, sem szándéka nincsen belépni a CEU vagy más egyetemek működéséről folytatott tárgyalásokba, a magyar kormány kizárólag akkor volt hajlandó ezt elhinni, amikor - több hónapnyi várakozás után - Betsy DeVos szövetségi oktatási miniszter közölte ezt Balog Zoltán emberi erőforrásminiszterrel.A lap úgy tudja, a szövetségi miniszter levelét a kormány betudja a szövetségi kormánnyal kötendő, törvényben előírt "előzetes megállapodásnak", így a küszöbön álló aláírás azt is jelenti, hogy a CEU fennmaradásához immár nem kell tovább - hiábavalóan - hajkurászni Washingtont.A másik ellehetetlenítő feltétel ugyanakkor még ott van: ez előírja, hogy az egyetem a székhelyállamában is folytasson tényleges oktatási tevékenységet, vagyis New Yorkban is legyen működő kampusza. Ami nincs, hiszen a CEU működése eddig éppen arra a modellre alapult, hogy a képzéseket az amerikai hatóságok is akkreditálták, a képzés lebonyolításával viszont a magyarországi, Közép-európai Egyetem nevű társintézményüket bízták meg. Így lehetséges, hogy az intézmény az Egyesült Államokban is érvényes diplomát adjon ki.Az uniós végrehajtó szerv április végén indított kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen a lex CEU miatt. Első lépésként hivatalos levelet küldtek a kormánynak, melyben kifejtették aggályaikat a törvénymódosítással kapcsolatban, és megnevezték, hogy az új törvény hol sérti az uniós szerződésekben foglaltakat. Erre két hónapja volt válaszolni a magyar kabinetnek, amit időben meg is tettek, azonban a válaszintézkedések valószínűleg nem voltak kielégítőek a brüsszeli testületnek, mivel július 13-án az eljárást a második szakaszába léptették Az eljárás második szakaszában az Orbán-kormány a megszokott két hónap helyett egy hónapos határidőt kapott, hogy értesítse a bizottságot arról, milyen lépéseket kíván tenni a helyzet orvoslása érdekében.