Éppen most fűzte szorosabbra a kapcsolatát a CEU és a Corvinus

Az együttműködési megállapodást valószínűleg már korábban előkészítették, minthogy a kormány előállt volna azzal a törvényjavaslattal, ami ellehetetlenítené a Közép-Európai Egyetem (CEU) érdemi működését a jelenlegi formájában.

Mint írták, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Közép-európai Egyetem között az elmúlt időszakban erősödött az oktatási és kutatási kapcsolat, és több hónapos előkészítés eredményeként a két egyetem hétfőn kötötte meg az együttműködési megállapodást.Kiemelték: a Budapesti Corvinus Egyetem a jövőben is számít a kapcsolatból származó, a hallgatók, oktatók és kutatók számára megnyíló kölcsönös előnyökre.A Corvinus egyetem közleményében kitért arra is, hogy minden Magyarországon működő egyetem érdeke az, hogy a hazai felsőoktatás az intézmények sokféleségét tiszteletben tartó és minden érintett számára egységes feltételeket teremtő jogi környezetben működjön. Ez teremti meg annak alapját, hogy a hazai és a nemzetközi felsőoktatási térben minden intézmény versenyképes lehessen - írták.Mindenesetre a megállapodás azt jelenti, hogy a Fidesz-közeli Századvég Alapítvány korábbi elnöke által vezetett Corvinus Egyetem is úgy látja, az intézmény javára válik, ha szorosabb kapcsolatot ápol a CEU-val. A közlemény utolsó bekezdésében ugyanakkor nagyon diplomatikusan utalnak csak a CEU-t támadó törvényjavaslatra, nem állnak ki egyértelműen az immáron partnerintézmény mellett.