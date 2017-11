Érik az újabb politikai válság Romániában

Az elnök a Tudose-kormány júniusi beiktatásán is használt kifejezését megismételve arra figyelmeztette a PSD-ALDE koalíciót, hogy "hagyja abba az adópolitikai ugrabugrálást", a tervezett intézkedések ugyanis szerinte olyan kalandba sodornák az országot, amely csak rosszul végződhet.Iohannis szerint hamis a koalíció azon állítása, hogy nőnének a nettó bérek. Úgy vélte: a kormány nem megalapozott gazdasági számítások, hanem egy "fércmű" alapján akarja máról holnapra felforgatni az adó- és járulékrendszert.Az elnök felhívta a figyelmet, hogy az uniós szinten kiemelkedő román gazdasági növekedés főleg a fogyasztáson alapul, de közben csökkentek az állami beruházások és a külföldi befektetések is, ami megkérdőjelezi a növekedés fenntarthatóságát. Rámutatott: az ország az államháztartási hiány mértéke szempontjából is rekordot dönt az unióban, tehát a szociálliberális PSD-ALDE koalíció hitelből költekezik, aminek törlesztését a következő generációkra hagyja "örökül".Hozzátette: Románia adóbevételei a gazdasági növekedés dacára történelmi mélypontra csökkennek, alig haladják meg a GDP 25 százalékát.A 3329 lejes (225 ezer forint) bruttó átlagbér példáját alapul véve Iohannis rámutatott: a jelenleg 2335 lejes nettó bér januártól csak három lejjel növekedhet, de csak akkor, ha a munkaadó jóhiszeműen nem csökkenti az illető munkavállalóra fordított 4086 lejes bérköltséget, vagyis a bruttó fizetés növelésére fordítja, és nem teszi zsebre azt a pénzt, amit jelenleg a járulékokra fordít. Az elnök érthetetlennek nevezte, mi célt szolgál az adó- és járulékrendszer felforgatása, ha az nem eredményez jövedelemnövekedést és mind a munkáltatók, mind a szakszervezetek tiltakoznak ellene.Jelenleg a romániai munkavállalók bruttó fizetéséből 16,5 százalék társadalombiztosítási járulékot vonnak le, amely felett a munkáltatónak is be kell még fizetnie a bruttó bér 22,75 százalékának megfelelő tb-járulékot. A kormány jövő évtől egyedül a munkavállaló bruttó fizetését akarja megterhelni 35 százalékos tb-járulékkal, míg a munkáltatónak ezenfelül csak a bruttó bér 2,25 százalékának megfelelő összeget kell befizetnie a munkabiztosítási alapba. A jövedelemadó a jelenlegi 16-ról 10 százalékra csökkenne januártól.A tervezett adó- és járulékintézkedésekről sürgősségi kormányrendeletet akar elfogadni a bukaresti kormánytöbbség, kevesebb mint két hónappal tervezett hatályba lépésük előtt.