Erőre kapott a magyarok vásárlási kedve

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben 4,3%-kal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. 2017. január-májusban a forgalom volumene - szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint - 3,5%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit.

A kiskereskedelmi forgalom meglehetősen egyenletes trendvonalon emelkedik immár bő három éve, igaz, a pontos folyamatok feltérképezését nehezíti, hogy ebben az időszakban érdemi fehéredési hatás is befolyásolta a számokat.A két számjegyű bérnövekedéshez képest visszafogottnak mondható kiskereskedelmi forgalombővülés egybevág azzal, hogy a GDP-n belüli háztartási fogyasztás sem robbant be az első negyedévben. Ere részben magyarázat lehet az is, hogy a bérek a lakossági jövedelmek csak egy szeletét teszik ki, a teljes jövedelem viszont "csak" 4,5-5%-kal emelkedik az idén reálértékben.