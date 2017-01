Erősen vitathatóak Trump intézkedései a brit külügyminiszter szerint

Boris Johnson, aki az alsóház képviselőit tájékoztatta az amerikai intézkedésekről, illetve az elnöki rendeletek ügyében London és Washington között lezajlott egyeztetésekről, kijelentette azt is, hogy a brit kormány nem kíván Trump rendelkezéseihez hasonló megközelítést alkalmazni.Ugyanakkor elmondta, hogy az Egyesült Államokban továbbra is szívesen látják mindazokat, akik brit útlevéllel utaznak. Johnson szerint a brit kormány biztosítékokat kapott az Egyesült Államok londoni nagykövetségétől arra is, hogy az elnöki rendelet nem tesz különbséget a brit útlevelek tulajdonosai között annak alapján, hogy mely országban születtek, sem aszerint, hogy a brit útlevélen kívül van-e más ország által kibocsátott útlevelük is.Johnson hangsúlyozta alsóházi felszólalásában, hogy "létfontosságú" Nagy-Britannia számára az Egyesült Államokkal ápolt szövetségesi viszony. "Nincs két másik olyan ország a világon", amely szorosabb védelmi, hírszerzési és nemzetbiztonsági együttműködést folytatna, mint Nagy-Britannia és az Egyesült Államok, és ez a viszonyrendszer "óriási haszonnal jár" a brit fél számára.A brit külügyminiszter beszélt arról is, ha Londonnak "nézeteltérése támad" az Egyesült Államokkal, azt "habozás nélkül" tudatja is az amerikai kormánnyal, ahogy azt ő is megtette hétfőn, és Theresa May miniszterelnök is megtette a hétvégén.Johnson kijelentette London ugyanakkor továbbra sem enged azoknak a követeléseknek, hogy Nagy-Britannia a már bejelentett és Trump által elfogadott meghívás ellenére ne fogadja az idén állami látogatáson, vagyis II. Erzsébet királynő vendégeként az amerikai elnököt.