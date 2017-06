Erőszakkal vagy jutalommal kényszerítik ki a magyar eurót?

Ma még a kutyának sem kell az euró

A legtöbb közép-európai tagállam egyelőre feltűnően ódzkodik az euró bevezetésétől, egyelőre csak Szlovákia és Szlovénia lépett be a régióból a valutaövezetbe. Az Erste Bank elemzése szerint. Az év elején megjelentek olyan sajtóhírek, melyek szerint a kormányfő és a jegybank kormányzója informális találkozójukon már megegyeztek arról, hogy az euróbevezetés lesz az egyik legfontosabb gazdaságpolitikai prioritás Zágrábban. Azóta a belpolitikai események kicsit elsodorták a kormányt, de az elemzők szerint a politikai stabilitás megteremtése és a túlzottdeficit-eljárás alól való kikerülés után ősszel megint előkerülhet a téma. Persze nem meglepő, hogy a horvátok igyekeznek leginkább, hiszen részben a turizmus miatt az ő gazdaságuk kapcsolódik a legerősebben az euróhoz, nekik okozná talán a legkisebb megrázkódtatást az átállás.Az utóbbi hónapokban nem csak Zágrábban, hanem a többi régiós fővárosban is felélénkültek az euróbevezetéssel kapcsolatos viták. Ennek oka, hogy Emmanuel Macron nyerte a francia elnökválasztást, május végén pedig az Európai Bizottság publikálta terveit a valutaövezet jövőjével kapcsolatban. Ha a francia szavazók Marine Le Pennek szavaztak volna bizalmat, akkor most valószínűleg arról szólna az európai közbeszéd, hogy hogyan mentsük meg legalább az eurózóna maradékát a teljes széthullástól. Az Európa-párti Macron győzelme azonban azt jelenti, hogy lehet tovább álmodni a közös deviza megerősítéséről.A régióban talán a csehekben a legnagyobb ellenszenv az euróval szemben, legalábbis erre utal a legfrissebb Eurobarométer-felmérés, mely szerint a csehek kevesebb mint 30 százaléka támogatja az euró bevezetését, 41% pedig mereven elutasítja. A lengyeleknél 43 százalék inkább támogatná a zloty lecserélését, míg Magyarországon 57% gondolja, hogy inkább le kellene váltanunk a forintot euróra.

Nem akarom az eurót. Nem akarok hozzájárulni a görög adóssághoz és az olasz bankok megmentéséhez

Látva az emberek véleményét nem meglepő, hogy Andrej Babis, az őszi cseh parlamenti választások legesélyesebb indulója a napokban ismét elutasította a közös deviza bevezetését. A korábbi pénzügyminiszter szerint a korona jobban segíthetne az országot megvédeni a jövő válságaitól.szögezte le Babis.Az Erste Bank elemzői szerint a közvélemény elutasítása és a politikai kockázatok miatt rövidtávon nem is várható, hogy a cseheknél komolyabban szóba kerülne az euró bevezetése. Ha azonban Brüsszel felől valóban szorosabb integrációt akarnak majd elérni, akkor az a cseh kormányra is nyomást helyezhet, emellett a cseh cégek részéről is megjelenhet az igény a csatlakozásra, mivel az ország gazdasága nagyon nyitott, és ez a következő években csak fokozódhat. A szakemberek optimista előrejelzése szerint 2025 körül Csehország is beadhatja a derekát és csatlakozhat a közös valutaövezethez.

Hamar változhat a hangulat

Előbb jön a cukorka, aztán a korbács?

Elvileg Brüsszel ki is kényszerítheti az euró bevezetését, ha akarja.

Összességében egyelőre csak annyit lehet biztosra venni, hogy a következő években felpörög majd ismét a közbeszéd az euró bevezetésével kapcsolatban. Főleg akkor, ha ősszel a német választások után Merkel és Macron kéz a kézben igyekszik majd megreformálni az eurózónát, és esetleg valamilyen pénzügyi ösztönzést dolgoznak ki annak érdekében, hogy meggyőzzék a még vonakodó országokat. Persze már maga a reform sem lesz egyszerű, hiszen a szeptemberi német választások után látszólag fellélegezhet a kontinens, de jövőre például jönnek a kulcsfontosságú olasz parlamenti választások, melyek akár keresztül is húzhatják az elképzeléseket. Nem is beszélve például a Brexit-tárgyalásokról, melyek még évekig bizonytalanságban tarthatják a kontinenst. Az mindenesetre biztos, hogy ha a német és a francia kormányfő megegyeznek, akkor tudnak olyan feltételeket teremteni, melyekkel a belépésre ösztönzik Magyarországot is, hiszen a gazdaság felzárkózásához 2020 után is szükségünk lenne az uniós forrásokra, ráadásul önként vállaltuk tizenhárom éve, hogy előbb-utóbb törekedni fogunk a csatlakozásra.

Kicsit hasonló a helyzet Lengyelországban, ahol egyelőre szintén nem várható az euró bevezetése, ez nem is szerepel a hivatalos kormányzati célok között. A közelmúltban a lengyel pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy szerinte az ország gazdasága még nem áll készen a csatlakozásra. Szerinte az euró bevezetésével Lengyelország elveszítené egyik legfontosabb előnyét jelenleg, ami az önálló monetáris politika. Ezzel egybecseng Jaroslaw Kaczynski véleménye, a jelenlegi kormánypárt vezére szerint az euró bevezetése csökkentené a lengyel emberek életszínvonalát és rontaná a lengyel export versenyképességét.Az utóbbi években Romániában sem volt igazán reális cél az euró bevezetése a lej helyett. Hivatalos feltételekről sem beszéltek, de a politikusok többnyire úgy nyilatkoztak, hogy az országnak legalább közelítenie kellene az eurózóna átlagát egy főre eső GDP-ben. 2016-ban a románok az eurózóna 55,8%-án álltak ebben a mutatóban, az Erste szerint az elmúlt évekhez hasonló felzárkózással számolva nagyjából tíz év alatt érhetnek el 70% körüli arányt, ami mellett már megfontolhatják a csatlakozást. Ugyanakkor a múlt héten a román jegybank alelnöke, Liviu Voinea arról beszélt, hogy hosszabb távon az országnak nem lesz más választása, mint csatlakozni a valutaövezethez.Magyarországon szintén hosszú évek óta nincs hivatalos euróbevezetési céldátum, ugyanakkor Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tavaly "bedobta a követ a tóba" azzal, hogy kijelentette: lassan csak rajtunk múlik, mikor akarjuk lecserélni a forintot, mivel teljesítjük a feltételeket. Az utóbbi napokban felélénkült vitával kapcsolatban Varga a múlt héten úgy fogalmazott, hogy robosztus gazdasági növekedés mellett a magyar versenyképességnek kellene javulnia ahhoz, hogy leválthassuk a forintot euróra. Konkrét mutatószámot azonban nem fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, amit el szeretne érni a kormány. Szerda reggel ismét megszólalt a kormány, az NGM szerint egyelőre korai az euróbevezetésen gondolkodnunk.Az utóbbi években teljesen érthető volt a régiós országok távolságtartása az euróval szemben, hiszen, elég csak az évekig elhúzódó görög szappanoperára gondolni, melynek során eddig háromszor kellett mentőcsomagot összeállítani az országnak. De voltak problémák máshol is a periférián, sokáig az olasz-spanyol-portugál hármasnál is kérdéses volt a jövő.Az utóbbi hónapokban azonban egyre több az arra utaló jel, hogy, már a görögöket sem írja le mindenki, bár most éppen megint egy újabb mentőcsomagról pletykálnak. Ráadásul az európai gazdaság is éledezik. Így már csak egy politikai akadály maradt az eurózóna még mélyebb integrációja mellett: ha szeptember végén Angela Merkel megnyeri a német választásokat, akkor Macronnal karöltve nekiállhatnak a valutaövezet reformjának.Ha pedig ez a reform elég vonzó lesz a régiós országok számára, akkor. Az utóbbi években ugyanis több felől (például a magyar kormány részéről) lehetett hallani olyan hangokat, hogy egy gyenge eurózónához nincs érdekünkben csatlakozni, először meg akarjuk várni, mi lesz az övezet jövője, aztán majd eldöntjük, hogy szeretnénk-e oda tartozni. Vagyis már önmagában egy erős eurózóna víziója is elég lehet arra, hogy javítsa a ma még kívül lévő országok csatlakozási hajlandóságát.Természetesen a víziók felvázolása mellett más eszközei is vannak az Európai Bizottságnak arra, hogy vonzóbbá tegye az euró bevezetését. Arról már a múlt héten megemlékeztünk, hogy. Ez pedig elég erős ösztönző lehet például Magyarország, Lengyelország vagy Románia számára, hiszen ezekben a tagállamokban jelenleg is a beruházások nagy része uniós forrásból történik. A csehek azért más eset, mert ők a fejlettségük miatt sokkal kevesebb kohéziós forráshoz jutnak hozzá, így nekik kisebb érvágást jelentene ezek elvesztése.Van azonban egy ennél is drasztikusabb elképzelés:Az Európai Unióba való belépéskor ugyanis minden tagállam vállalta azt, hogy lehetőségeihez mérten igyekszik csatlakozni a valutaövezethez is. Ez alól csak nagy-Britannia és Dánia kapott felmentést, mellettük a svédeknek van egy picit speciális helyzetük, náluk ugyanis a lakosság népszavazáson utasította el az euró bevezetését. Ez azonban a régiós országokat nem érinti. Vagyis elvileg ha teljesítjük a feltételeket, akkor a Bizottság meg is sürgetheti a csatlakozást a politikai ellenállás ellenére is.Ráadásul az ötlet nem teljesen légből kapott: a Frankfurter Allgemeine Zeitung már májusban arról írt, hogy Valdis Dombrovskis bizottsági alelnök és Pierre Moscovici pénzügyi biztos nem nyilvános találkozóján elhangzott, hogy. Állítólag ezt főleg a francia biztos szorgalmazza, így az is lehet, hogy ha a szép szóval nem tudnak hatni a régiós országokra, akkor erőből próbálják átnyomni az euró bevezetését. Kedden ezt az információt brüsszeli források cáfolták a Bruxinfónak, a lap informátora szerint "félreértésen" alapult a német lap cikke.