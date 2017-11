Erre az öt országra figyelj, ha kitör a pánik a világon

A 2008-as válságot követően a világ legnagyobb jegybankjai történelmi mélypontra vágták irányadó kamataikat, emellett pedig mennyiségi lazítási programjaik keretében több ezer milliárd dollárnyi frissen nyomtatott pénzzel árasztották el a piacokat azért, hogy életet leheljenek a gazdaságba, illetve, hogy elkerüljék a defláció kialakulását. A Fitch hitelminősítő szakértői által készített ábra segít kontextusba helyezni, hogy néhány év alatt milyen elképesztő mennyiségű pénz került a rendszerbe.

Megjegyzés: az ábra kumuláltan (vagyis 2009-től kezdve összegezve) milliárd dollárban kifejezve mutatja az eszközvásárlási programok keretében vásárolt értékapapírok összértékét az angol (lila), az amerikai (világos kék), az eurózónás (zöld) és a japán jegybank (sötét kék) esetében.

2009 és 2017 között mintegy 9000 milliárd dolláros összegről beszélünk.

magasabb befektetői hozamelvárással,

illetve a helyi deviza leértékelődésével járna,

Törökországnak viszont továbbra is bérelt helye van a listán, méghozzá a legsérülékenyebb országként, mindezt úgy, hogy a hitelminősítő által vizsgált összes mutatóban a legrosszabb eredményt érte el.

Az ábráról azonban az is leolvasható, hogy lassan fordulóponthoz érkezünk, a kumulált vásárlások összege ugyanis néhány éven belül tetőzhet. Ennek egyik oka, hogy az Európai Központi Bank valószínűleg jövő év végével felhagy az értékpapír-vásárlásokkal, az amerikai központi bank pedig már a válságot követően felduzzasztott mérlegének fokozatos apasztásával van elfoglalva. Ez egyrészt jó hír, hiszen azt jelzi, hogy a világgazdaságnak sikerült kimásznia a gödörből, így nincs már szüksége a jegybankok mankójára, másrészt viszont akadnak olyan országok, amelyek csak most kezdhetnek el aggódni igazán.Ennek az az oka, hogy a jegybanki intézkedések által generált likviditásbőség segített elfeledtetni, vagy legalábbis átmenetileg felszín alá rejteni a strukturális problémákkal küzdő országok, illetve vállalatok problémáit. A globális szinten tapasztalt hozamcsökkenés ugyanis kockázatosabb eszközök felé terelte a befektetőket, drasztikusan mérsékelve ezáltal a kockázati felárakat. Az alábbi ábra a bóvli besorolású, Egyesült Államokban kibocsájtott (amerikai dollárban denominált) vállalati kötvények amerikai államkötvényekhez mért hozamfelárának alakulását mutatja.A Fed (illetve a többi jegybank) extrém laza monetáris politikája történelmi mélypont közelébe mérsékelte a kockázati felárakat. Bár 2016 elején (miután 2015 decemberében a Fed végrehajtotta első kamatemelését) volt egy nagyobb megugrás a felárakban, a lassú monetáris szigorítási kilátásoknak, illetve az Európai Központi Bank és a japán jegybank még mindig csúcsra járatott pénzpumpájának köszönhetően nem folytatódott ez az emelkedő trend.Csakhogy ez a helyzet, amikor is a végletekig ki van préselve a rendszerből a kockázati prémium, nem maradhat fenn örökké. Nem véletlenül figyelmeztetett a legutóbbi World Economic Outlook elemzésében is a Nemzetközi Valutaalap (IMF), hogy a világgazdaságra leselkedő egyik legnagyobb veszélyforrást a világ nagy jegybankjainak korábban vártnál gyorsan szigorításának lehetősége jelenti.Egy ilyen folyamat beindulása elsősorban azokat az országokat sújtaná, amelyek valamilyen strukturális problémával küzdenek.Az S&P hitelminősítő különböző sérülékenységi és egyensúlyi helyzetet reprezentáló mutatókat (folyó fizetési mérleg, devizaadósság aránya, stb) kiértékelve a héten közzétett elemzésében megnevezte azt az öt országot ("Fragile Five"), amely leginkább tarthat a monetáris politikai globális szigorodásától.Sokak számára meglepő lehet, hogy 5. helyezettkéntis felkerült a listára. Bár több változó tekintetében is gyengén szerepel, jogos a felvetés, hogy óriási pénztartalékai miatt annyira azért nincs rossz helyzetben, mint mondjuk az utána következő. Érdekesség, hogy ezen országok közül egyik sem volt fenn az eredeti, 2013-ban létrehozott Fragile Five listán, ők Brazília, Indonézia, India és Dél-Afrika helyére érkeztek.A török kormány nem sokat késlekedett a reakcióval, Erdogan elnök legfőbb gazdasági tanácsadója ugyanis azonnal badarságnak minősítette az S&P jelentését, amelynek szerinte egyedüli célja az volt, hogy Törökországot szándékosan rossz színben tüntesse fel.Bármi is legyen az igazság, a politikai bizonytalanság minden bizonnyal nem segíti Törökország megítélését a külföldi befektetők szemében, nem véletlenül esett a török líra a tavaly júliusi puccskísérletet követően új történelmi mélypontra. Ha megindul a nagy tőkekivonás a feltörekvő piacokról, akkor vigyázó szemeteket Isztambulra vessétek.