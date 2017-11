Észak-Korea: Amerika készen áll, hogy teljes fegyverarzenálját bevesse a rezsim ellen

Az Amerikai Egyesült Államok készen áll, hogy szükség esetén teljes fegyverarzenálját bevetve megvédje saját magát és szövetségeseit. Nem engedhetjük meg, hogy Észak-Korea lerombolja mindazt, amit Dél-Korea és az USA felépített.

Tegnap Japánban kezdte ázsiai körútját Donald Trump, ahol az észak-koreai fenyegetés mellett a két ország között fennálló kereskedelmi kapcsolatokról is beszélt.Ma Dél-Koreába érkezett Trump és küldöttsége, ahol a Mun Dzsein elnökkel töltött el egy napot. Előző állomásához hasonlóan itt is sor került a nap végén egy sajtótájékoztatóra, amelynek - nem meglepő módon - központi témája volt az észak-koreai rezsim atomfenyegetése.Trump a Föld összes lakójára végzetes veszélyt jelentő, világszintű problémának nevezte Észak-Koreát, amelyet már rég meg kellett volna oldani. Állítása szerint(esetleg zajlanak-e titkos tárgyalások a háttérben). Az elnök dicsérte Kínát, amiért az elmúlt időszakban igyekezett hozzájárulni a krízis vérontás nélküli rendezéséhez, emellett a többi térségbeli országot - külön kiemelve Oroszországot - arra kérte, hogy mindent tegyenek meg az ügy érdekében.Annak ellenére, hogy a békés megoldás fontosságát hangsúlyozta, Trump nem tudta megállni, hogy ne szóljon oda keményen az észak-koreai vezetőnek.- fogalmazott.A dél-koreai elnök szintén arról beszélt, hogy ha netán arra kerülne a sor, akkor. Addig is nyomás alatt kell tartani az országot, hogy hagyjon fel atomprogramjával.Trump - tegnaphoz hasonlóan - ma sem tudta elkerülni, ne hozza fel az Egyesült Államok jelentős külkereskedelmi hiányának témáját (most épp Dél-Koreával szemben), amin mindenképp változtatni szeretne. Dicsérte Dél-Koreát, amiért rengeteg amerikai fegyvert vásárol, azonban hozzátette, hogy a két ország kereskedelmi kapcsolatainak megújítására van szükség, a jelenleg fennálló keretrendszer ugyanis "nem túl jó" az USA számára.(Reuters)