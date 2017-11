Észak-Korea: elfogyott a türelem, Amerika összefog Japánnal

Egyesek azt mondják, hogy túl erős a retorikám, de nézzék meg, hogy milyen hatása volt a gyenge retorikának az elmúlt 25 évben.

Japán már évtizedek óta folyamatosan nyer, a két ország közötti kereskedelem igazságtalan. A japán vállalatoknak az USA-ban kellene előállítania az autókat.

Trump ázsiai körútjának első állomásaként Japánba érkezett, ahol nem sokat késlekedett, hogy ismét kikeljen az észak-koreai vezetés ellen. Meggyőződése, hogy az észak-koreai atomprogram és a tömegpusztító fegyverek birtoklására való törekvés "az egész civilizált világot fenyegeti", ezért a Phenjannal szembeni "stratégiai türelem ideje lejárt".- mondta az amerikai elnök.Trump biztosította Abe Shinzo japán miniszterelnököt, hogy a szigetország teljes mértékben számíthat az Egyesült Államok támogatására az észak-koreai fenyegetéssel szemben. Emellett azért kapva-kapott a lehetőségen, hogy felrója Japán "igazságtalan kereskedelmi gyakorlatát", ami miatt jelentős külkereskedelmi hiányt (közel 70 milliárd dollár) halmozott fel az USA vele szemben.- fogalmazott.Az nem tiszta, hogy az elnök mire gondolt a "Japán már évtizedek óta folyamatosan nyer" kifejezéssel, tekintve, hogy a hosszú ideje stagnáló gazdaság jelenti a legnagyobb problémát a szigetországnak.Az autóiparnak valóban segített a japán jen elmúlt években mutatott leértékelődése, ebből azonban az USA gazdasága is profitált, hiszen a japán autóipari szövetség állítása szerint az összes, USA-ban értékesített japán autó 75%-a ott helyben készül el, ráadásul a Toyota és a Mazda épp most tervezi, hogy egy 1,6 milliárd dolláros beruházás keretében új üzemet hoz létre az Egyesült Államokban. Legalábbis ez volt a terv, amíg Trump ki nem léptette országát a TPP-ből (Csendes-óceáni Kereskedelmi Egyezmény), a gyár sorsa ennek következtében bizonytalanná vált.Trumpnak nem ez volt az első kirohanása az USA hatalmas külkereskedelmi hiánya miatt, amit szerinte minden lehetséges eszközzel mérsékelni kell, hiszen az felelős több millió amerikai feldolgozóipari munkahely megszűnéséért. Korábban belengette, hogy szükség esetén büntetővámokat fog kivetni Kínára, Németországra és Japánra, illetve, hogy felrúgja az Észak-Amerikai Kereskedelmi Megállapodást (NAFTA). Bár egyelőre semmi ilyen radikális lépésre nem szánta el magát, továbbra sem lehet kizárni, hogy egy kereskedelmi háborúba is belemenne azért, hogy betartsa egyik legfontosabb kampányígéretét.