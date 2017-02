Észrevetted, milyen brutálisan drágult a friss zöldség Magyarországon?!

Az állami Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint a padlizsán és a jégsaláta, a karfiol, a paradicsom és a brokkoli pedig, mint tavaly ilyenkor. Ám legalábba kelkáposzta, a kaliforniai paprika és a kígyóuborka is.

Annyira nincs utánpótlás, hogy. Ilyen például a salátafélék közül a rukkola (aminek hiányát a Portfolio szerkesztősége is megerősíti!) és a madársaláta, de a koktélparadicsom is hetekig hiányozhat a polcokról.

A zöldség-gyümölcs terméktanács (FruitVeb) úgy számol, hogy tartósan, húsvétig marad a jelenlegi kínálat és ezek az árak.

Az áruhiány oka a szokatlanul hideg időjárás, aminek köszönhetően a termés jó része elfagyott Dél-Európában. Ilyenkor a friss zöldségek 90-95 százalékban importból származnak, most pedig, mint általában szokott. Bloomberg arról ír, hogy azaz utóbbi hónapokban: Olaszországban közel harmadával, míg Spanyolországban körülbelül 10 százalékkal emelkedett október óta a növényi olaj kilogrammonkénti fogyasztói ára, és tovább is emelkedhet. A drágulást az Egyesült Királyságban is érzik, ahol a font leértékelődése miatt legalább hét éve nem került ilyen sokba az olívaolaj. Jamie Oliver állítólag hat éttermét zárja be az országban a fontleértékelődésnek köszönhető költségemelkedés miatt.