Európa és az Egyesült Államok ideje lejárt, az ázsiai országoké a jövő

2016-2050 között összesen 130%-kal növekedhet majd a világgazdaság.

Vásárlóerő-paritáson számolva Kína adja majd a világ GDP-jének 20%-át.

Szintén vásárlóerő-paritás alapján India - megelőzve az USA-t - a második legnagyobb gazdaság lesz, miközben az EU GDP-jének globális súlya drasztikusan csökken majd.

A növekedés abszolút bajnoka Vietnám lehet, ahol az elkövetkezendő 34 évben 5% körüli inflációval korrigált éves átlagos növekedés várható, Afrikában Nigéria, Latin-Amerikában Kolumbia, Európában pedig Lengyelország és Törökország diktálhatják majd a legnagyobb iramot.

A PricewaterhouseCoopers (PwC) legfrissebb tanulmánya szerint 2040-re az E7-ek GDP-je PPP-alapon már a G7-ek duplája lehet, ami jól mutatja, hogy milyen példátlan gazdasági átrendeződésnek lehetünk a szemtanúi.

Az 1990-es és 2000-es években a globalizációs folyamatok felgyorsulásával párhuzamosan a feltörekvő piaci országok többsége elképesztő ütemű felzárkózásba kezdett. Míg a 2000-es évektől kezdve a feltörekvő gazdaságok átlagosan 5,8%-os GDP-bővülési ütemet tudtak felmutatni, a fejlett országok 1,8%-kal növekedtek, ez pedig ahhoz vezetett, hogy az előbbi országcsoport évről-évre egyre nagyobb szeletet hasított ki magának a világgazdaságból.1991-ben az úgynevezett E7 országok (Kína, India, Brazília, Mexikó, Oroszország, Indonézia és Törökország) GDP-je vásárlóerő-paritáson számolva a G7 országok (Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült Államok és Egyesült Királyság) gazdasági teljesítményének mindössze 35%-át tette ki. 25 év elteltével eljutottunk oda, hogy az E7-ek GDP-je (vásárlőerő-paritáson - PPP) már meghaladja a G7 országokét. ÉS ezzel még közel sincs vége.Bár a piaci értéken (dollárban) számolt GDP tekintetében még a G7-ek képviselnek nagyobb erőt, a közeljövőben ez is megváltozik.

2026 környékén jöhet a történelmi trónfosztás

Az ábrán látszik, hogy 2029 környékén történhet majd meg a váltás, innentől kezdve pedig egyre szélesebb lesz majd a szakadék az E7-ek javára.A folyamat alapján elkerülhetetlennek tűnik, hogy a növekedés motorjait jelentő feltörekvő országok idővel egyre nagyobb befolyást szereznek majd a nemzetközi (gazdasági) életben, a G7-ek a jövőben kénytelen lesznek nagyobb teret engedni a feltörekvő érdekérvényesítésének, a most ismert világ tehát alapjaiban változhat meg. A PwC tanulmányából összeszedtünk néhány olyan részletet, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni.Vásárlőerő-paritás alapján, vagyis ha az ország gazdasági kibocsátását a helyi árszínvonallal korrigáljuk, már most is Kína a világ legnagyobb gazdasága, piaci értéken (dollárban) számolva azonban még mindig az USA az elsőszámú nagyhatalom. De már nem sokáig.

Az EU és az USA csillagának leáldozott, Indiával senki nem tudja majd tartani a lépést

Amit viszont India fog műveli a következő három és fél évtizedben, arra nehéz szavakat találni: az ország PPP-alapon jelenleg a világgazdaság 8%-át adja, amit 2050-re majdnem megduplázhat majd, ezzel pedig megelőzheti az USA-t.

Az ábrán a szürke vonal mutatja az USA GDP-jének alakulását, míg a fekete vonal a vásárlőerő-paritáson számított kínai GDP-t, a piros pedig a piaci értéken számolt, dollárban kifejezett teljesítményt ábrázolja.Ezek alapján 2026 környékén történelmi jelentőségű eseménynek lehetünk majd a szemtanúi, Kína ugyanis dollárban kifejezett GDP alapján is átveheti az első helyet.2050-re (vásárlóerő-paritáson számolva) Kína a világgazdaság 20%-át teszi majd ki, ami bár elsőre soknak hangzik, annyira nem nagy teljesítmény annak fényében, hogy már most is a globális GDP 18-át állítja elő.Miközben Kína és India jelentősége folyamatosan nő majd, az Európai Unió és az USA fokozatosan egyre jelentéktelenebb szereplővé válik majd a világszínpadon, amit a lenti ábra jól szemléltet.

Látványos átrendeződés várható az "élbolyban" ...

Miközben India (fekete vonal) megállíthatatlanul növeli majd részesedését a világ GDP-jében (PPP alapon), Kína (piros vonal) pedig 20% körül tartja majd magát, az USA és az EU (az Egyesült Királyság nélkül) lassan de biztosan veszít majd jelentőségéből.Jelenleg vásárlóerő-paritáson számolva egyenlő arányban képviseltetik magukat az első 10 helyen feltörekvő piaci és fejlett országok. 2050-re azonban többségbe kerülnek majd a feltörekvők, ráadásul az első hét helyre csak az Egyesült Államok fér majd be. Talán sokak számára meglepő lehet az is, hogy Kína, India és az USA után (PPP-alapon) Indonézia lehet majd a világ 4. legnagyobb gazdasága, azaz a mostanihoz képest 4 helyet javíthat majd.

... és hátrébb is

Az infografikákat kedvelők számára a PwC tanulmányában szerepel egy ábra, ami az első 32 pozíción belüli helycseréket lehet nyomon követni (ebben az esetben is PPP-alapon számított GDP-ről van szó).

Helyezések tekintetében a legnagyobb nyertes Vietnám lesz: a délkelet-ázsiai ország a 32. helyről 20. helyre törhet előre, köszönhetően annak, hogy 2016 és 2050 között átlagosan 5,1%-kal növekedhet majd a GDP (reál értelemben), amivel Indiát is maga mögé utasítva a legyorsabban növekvő ország lehet az egész világon.

Afrika leggyorsabban növekvő gazdasága Nigéria lesz majd 4,2%-os átlagos éves ütemével, amivel az évszázad közepére a mostani 22. helyről a 14. helyre kerülhet. A nigériai növekedés kulcsfontosságú hajtóerejét a rohamosan növekvő népesség jelenti majd: 2% feletti átlagos éves népességgyarapodási ütemét más országok meg sem közelítik majd.

A latin-amerikai térségből a tanulmányban szereplő, jelentősebb gazdaságok közül Kolumbia növekedhet majd a legyorsabban ütemben, közvetlenül Mexikót és Argentínát megelőzve.Európa "növekedési bajnoka" címét Törökország és Lengyelország zsebelhetik majd be, ám mindkét ország komoly kihívásokkal szembesülhet majd. Törökország esetében ezek a kihívások és veszélyek inkább politikai jellegűek, míg Lengyelországban az elöregedő és csökkenő népesség az, ami visszavetheti a növekedési potenciált.

Életszínvonalban azért még mindig jelentős lesz a feltörekvő országok lemaradása

Bár vásárlóerő-paritáson számított GDP alapján a feltörekvő országok közül több is lassan állva hagyja a nyugati országok többségét, életszínvonal tekintetében 2050-ben is a G7 országok lesznek majd a világ éllovasai. Ez alól kivétel Olaszország, amit Oroszország az évszázad közepére megelőzhet egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított GDP tekintetében.

Az ábrán látszik, hogy ettől függetlenül azért a feltörekvő piaci országok részéről jelentős felzárkózás történik majd az elkövetkezendő évtizedekben. 2016-ban például az USA egy főre eső GDP-je (PPP-alapon) a kínai négyszerese volt, 2050-ben viszont már "csak" duplája lesz majd. India esetében ugyanez az arány kilencszeresről háromszorosra javulhat majd.A tanulmány természetesen fontos kockázati tényezőket is megemlít, mint például a globalizáció, a világkereskedelem, vagy a termelékenység növekedési ütemének lassulása, vagy a rossz (gazdasági) kormányzás, amelyek lelassíthatják a feltörekvő országok felzárkózását.