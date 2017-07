Európa gyarapodik, Magyarország fogy

Tavaly több mint másfél millió fővel gyarapodott az Európai Unió lakossága, eközben a magyar népesség közel 33 ezerrel csökkent - derül ki a ma közzétett Eurostat-adatokból. A magyar népességfogyás még némileg (mintegy 1700 fővel) több is, mint ami a KSH előzetes becsléseiből korábban kiderült.Az unió lakossága nem a nagy gyerekvállalási kedvnek köszönhetően növekszik. A születések és halálozások egyenlegéből stagnálás adódna, ám a bevándorlás növeli a népesség számát. A nemzetközi migrációt leszámítva a demográfiai folyamatok csupán négy országban rosszabbak, mint Magyarországon:

Klikk a képre!

A 28 tagú EU-ban 10 ország számolt be népességfogyásról, 18 pedig gyarapodásról. A születés/halálozás mutató alapján Írország, Ciprus és Luxemburg állnak az első három helyen, a bevándorlás Németország, Svédország, Málta és Ausztria esetében javít nagyot a népesedési folyamatokon.A tavalyi magyar demográfiai folyamatokat korábban mér értékeltük az alábbi írásunkban:A lényeg: Tavaly huszonegy éves csúcsra nőtt a magyar termékenységi ráta, vagyis növekedett a gyerekvállalási kedv az országban. A népességünk gyorsabban csökkent, mint 2015-ben, pedig a termékenységi ráta (alacsony szintről) emelkedőben van.A jelenség mögött két ok áll. Az egyik, hogy a javuló gyerekvállalás egyre kevesebb nőt érint, a szülőképes korú nők száma ugyanis folyamatosan csökken. A magyar népesség korfája alapján ez a tendencia folytatódni fog, vagyis a népességfogyás megállításához még nagyobb termékenységi ráta lenne szükséges. A másik ok, hogy a migráció pozitív hatása tavalyra szinte teljesen eltűnt. Mindez úgy történt, hogy Magyarország mindkét relációban kívül maradt a nemzetközi népességmozgástól: kevesebb ember is távozott az országból, mint 2015-ben, de még ennél is jobban csökkent az ide érkezők száma.Európa népességi viszonyait az alábbi térkép mutatja: