Évtizedek óta nem történt ilyen - Mire számíthatunk az új Fed-elnöktől?

Jó kompromisszumnak tűnik

A szabályozási téma kommentálása dönthetett

Bernd Weidensteiner, a Commerzbank elemzője szerint bár vannak arra utaló jelek, hogy Powell majd különutas magatartást tanúsít a Fed élén, de összességében mégis az valószínű, hogy a két elődje, Ben Bernanke és Janet Yellen által megkezdett úton halad tovább. Az elemző szerint lényeges ok lehetett abban, hogy Trump végül Powellt jelölte és nem Yellent, hogy utóbbit sokan még a népszerűtlen Obama-korszak emblematikus figurájának tekintenek a republikánus pártban, így nehézkesebb lett volna az elfogadtatása a törvényhozási meghallgatáson. Márpedig Trumpnak semmi sem lehetett fontosabb, mint egyfajta gesztust tenni a párttársai felé, hogy ezáltal is növelje az esélyét az általa tervezett gazdaságpolitikai lépések keresztülvitelének (amihez nagy szüksége van a republikánusokra mindkét házban).Ha így nézzük, akkor Powell jelölése végülis jó kompromisszumnak tűnik, hiszen eddigi Fed-kormányzói szavazási mintája sosem tért el a konszenzusos döntéstől, így kisebb kockázatot jelent, másrészt a pénzügyi dereguláció élharcosának számít, ami Trumpnak is kedves.A Commerzbank elemzője szerint sokan félnek attól (illetve reménykednek abban), hogy mivel Powellnek nincs közgazdasági diplomája (ami 1979 óta a Fed-elnökök sorában példátlan), nehéz lesz megszavaztatnia a Nyíltpiaci Bizottság ülésein a saját "akaratát". Az esetleges képzettségbeli "korlátok" miatt azonban nagyon valószínű, hogy Powell majd mindig a konszenzussal próbál együtt haladni. Ez pedig végülis zökkenőmentes átmenetet jelenthet a Yellen-korszakból a Powell-korszakba és közben a kamatemelési ciklus folytatódhat a Fed már bejelentett mérlegfőösszeg-leépítési menetrendjével párhuzamosan - vázolja a kilátásokat a német elemző. Ezt egyébként Powell egy korábbi beszédének üzenetéből is levezeti a szakértő, aki anno azt mondta, hogy a nézetkülönbségeket a Fed ülésein kell megvitatni, nem pedig a nyilvánosság előtt.Fontos egyébként tudni, hogy a képzettségbeli korlátok csak nagyon áttételesen értendők, hiszen Powell már öt éve Fed-kormányzó és médiajelentések szerint komoly erőfeszítéseket tett, hogy monetáris politikai szakértővé váljon.James Knightley, az ING Bank londoni elemzője is azt emelte ki kommentárjában, hogy nagyon valószínű: Yellen monetáris politikai hozzáállását viszi majd tovább Powell, hiszen egyszer sem szavazott a többségi döntés ellen, amióta Fed-kormányzó és nyilatkozatai alapján úgy tűnik: a fokozatosság híve a kamatemelés és a Fed mérlegfőösszeg leépítése témájában is. Meglátása szerint végül a pénzügyi szabályozási kérdéshez való hozzáállása miatt esett rá Trump választása Yellen helyett. Utóbbi ugyanis nemrég olyat talált mondani, hogy nem feltétlenül látszanak a kedvezőtlen hatásai a szigorodó banki tőkekövetelményeknek, míg Powell szerint nem minden problémára jó megoldás a tovább szigorodó szabályozás.Az elemző szerint tehát Yellen fokozatosságot tükröző hozzáállása folytatódhat majd a monetáris politikában (jövőre 2 kamatemelést vár a Fed-től, nem pedig hármat, mint az a Fed prognózisában van), de a pénzügyi szabályozás terén az új Fed-alelnökkel (Randy Quarles) karöltve lazítás esélyes.Az ING szakértője szerint Powell Fed-elnöki ciklusának első fele akár kényelmesen i telhet, hiszen az amerikai gazdaság egyre erősebb, a GDP-növekedés a formálódó adócsökkentési csomag miatt akár 3% felett is lehet, a munkanélküliségi ráta 16 éves mélyponton, így az élénkülő infláció mellett "nem kell mást tenni", mint fokozatosan emelgetni a kamatokat. Ezt a képet azonban rögtön megszavazhatja még Yellen elnöki ciklusa végén az, ha december 8-ig nem sikerül a törvényhozóknak megállapodnia az amerikai nominális államadósság plafon megemeléséről, mert ekkor a kényszerű kormányzati leállás miatt a gazdaság is károkat szenvedhet, a részvénypiacok pedig újra eshetnek. Ezt idővel majd ellensúlyozhatja a hadikiadások megnövelése, de a szakértő szerint a Trump által még a választási győzelemkor ígért nagy infrastrukturális fejlesztések inkább csak később várhatók (a 2018-2019-es évek nagy sztorijaként vázolja).