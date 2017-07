Ez most már a magyar beruházási csoda?

Így számoltunk A "kormányzati szektor statisztika" tartalmazza a nemzeti számlák egységes rendszere alapján kimutatott kormányzati beruházási kiadásokat folyó áron. Ezt a nemzetgazdaság teljes állóeszköz-felhalmozásával összevetve maradék elven adódik a magánszektor beruházása. A folyó áras teljesítményt 2005-ös árakra vetítjük vissza úgy, hogy a folyó áras és a 2005-ös árakon bemutatott GDP-statisztikából teljes beruházási árindexet számolunk. Így kapjuk meg az árváltozástól szűrt idősorokat, amelyek a beruházási teljesítményt a két szektorra vonatkozóan mutatják. A módszert először ilyen formában a Budapest Költségvetési Felelősségi Intézet A "kormányzati szektor statisztika" tartalmazza a nemzeti számlák egységes rendszere alapján kimutatott kormányzati beruházási kiadásokat folyó áron. Ezt a nemzetgazdaság teljes állóeszköz-felhalmozásával összevetve maradék elven adódik a magánszektor beruházása. A folyó áras teljesítményt 2005-ös árakra vetítjük vissza úgy, hogy a folyó áras és a 2005-ös árakon bemutatott GDP-statisztikából teljes beruházási árindexet számolunk. Így kapjuk meg az árváltozástól szűrt idősorokat, amelyek a beruházási teljesítményt a két szektorra vonatkozóan mutatják. A módszert először ilyen formában a Budapest Költségvetési Felelősségi Intézet alkalmazta

Az elmúlt években leginkább az uniós támogatások beömlése és elapadása befolyásolta a magyar gazdaság beruházási aktivitását. 2013-2015-ben élénkülés, majd ezután erőteljes zuhanás következett be. Az állami megrendelések hektikus hullámzása azonban elfedte a magánszektor beruházási teljesítményét. Pedig a hosszú távú növekedés szempontjából valószínűleg sokkal fontosabb a vállalati (és lakossági) fejlesztések intenzitása, mint a kétes hatékonyságú EU-támogatások felhasználásának hullámzása.Éppen ezért a Portfolio negyedévről negyedévre kísérletet tesz a magánberuházások alakulásának becslésére. (Ennek módszertanáról lásd keretes írásunkat.) A kérdés jelentőségét növeli, hogy a több évre visszatekintő trend elkeserítő: a válság, a hitelezés lefulladása, a közvetlen tőkebefektetések elapadása a magánberuházások csökkenését hozta el.A múlt év második felében jeleztük, hogy a szomorú tendencia megfordulhat, és ezt az idei adatok is alátámasztják. Az első negyedévben a magánberuházások 25%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Ilyen magas növekedésre a 2000-es években nem volt példa.

Érdemes ezt a fordulatot egy másik ábrán is megnézni, ami a beruházásialakulását mutatja. Látható, hogy a magánberuházások görbéje az elmúlt negyedévekben egyértelműen felfelé kanyarodott, ugyanakkor a teljesítmény még így is elmarad nem csak a válság előtti szinttől, de még a három évvel ezelőttitől is.

Még inkább árnyalja a mostani felívelést, ha nem a változatlan áras számokat nézzük, hanem a GDP-arányosat. Eszerint a magánberuházási ráta a 2000-es évek eleji 22%-ról 2016-ra 15% alá süllyedt, és a legfrissebb adat is alig nagyobb a historikus mélypontotnál.

a legtöbb nemzetgazdasági ágazatban egyértelmű növekedés tapasztalható, vagyis a bővülés széles bázisú,

a hitelezés a kkv-szektorban erősödik,

csőben van néhány óriásberuházás (elsősorban az autóiparban),

az uniós források nagyobb arányban támogatnak majd vállalati fejlesztéseket, mint az előző ciklusban,

a lakáspiac élénkülésével a lakossági beruházások is erősödnek (igaz, ez olyan alacsony szintről indul, hogy csak néhány tized százalékpontot adhat hozzá a beruházások növekedéséhez).

A jövőt illetően optimizmusra ad okot, hogyA beruházások dinamikus növekedésére még éveken keresztül szükség van. Ahhoz ugyanis, hogy tartós felzárkózási pályára álljon a gazdaság, a becslések szerint legalább 24% körüli beruházási rátára van szükség. Ettől pedig még nagyon messze vagyunk.