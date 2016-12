Ez volt idén a világ 10 leggyorsabb országa

1. Irak: 10,3%

Valószínűleg kevesen tippeltek arra, hogy az idei év növekedési bajnoka Irak lesz. És az idei évre jellemző is, hogy a világ leggyorsabban növekvő gazdasága az igen ellentmondásos közel-keleti ország lett. Az Iszlám Állam tébolya által sújtott térségben a magánszektort még a költségvetési konszolidáció is sújtja. Ennek megfelelően a gazdaság jelentős része továbbra is szenved, de az olajárak éven belüli emelkedése lendületben tartotta az országot. Irak egyébként az utóbbi 10 évben 60%-kal növekedett, de nem lennénk meglepve, ha látnánk még rosszabb helyzetben is.

Régi iraki kávézó. Azért ez még a kirakat.

2. Mianmar (Burma): 8,1%

A lista második helyezettje sem kevésbé ellentmondásos ország. Egyik oldalról szélesedő demokratikus jogok, technokrata vezetés, strukturális reformok, makrogazdasági stabilitás, a másik oldalról a katonai junta tovább élése, véres etnikai és vallási pogromok országa az ellenzék által máig Burmának hívott Mianmar. Mindenesetre évek óta a világ egyik leggyorsabban növekvő gazdaságáról van szó (az elmúlt 10 évben 80%-os volt a növekedés), így a délkelet-ázsiai térség mélyszegénységének visszaszorulásában is kiemelkedő szerepet játszik.

Emelkedőben. Hőlégballonok a templomváros felett

3. Elefántcsontpart: 8,0%

Szomorúan kevés ország van a növekedési élbolyban az afrikai kontinensről, de Elefántcsontpartra évek óta stabilan lehet számítani. A szub-szaharai régió leggyorsabb országában minden szektorban nagy beruházások zajlanak, miközben gazdasági (de még viszonylagos politikai) stabilitás is jellemzi. Az országnak nagy szüksége is van a gazdasági sikerekre, hiszen a válság előtti 20 éve óriási kudarctörténet, a szegénység óriási előretörésének időszaka volt.

Az ország legnagyobb városa, Abidjan. Az urbanizáció egyik növekedési motor.

4. India: 7,6%

A világ második legnépesebb országa természetesen szintén nem mentes az ellentmondásoktól, de történelmi távlatból nézve a XXI. század eleje a nyomor csökkenésének és gazdasági prosperitásnak az időszaka.

Kolkata város üzleti körzete. Az indiai gazdasági sikerek nem csak a feldolgozóiparra alapoznak.

5. Laosz: 7,5%

A kelet-ázsiai és a csendes-óceáni térség egyik legdinamikusabb országa az utóbbi tíz évben átlagosan 7%-kal nőtt évente - ez pontosan az a tempó, amennyivel a gazdaság mérete meg tudott duplázódni. Nem csoda, ha az értékelések Laosz esetében is a szegénység (lassú, de folyamatos) visszaszorulását emelik ki fő sikerként. Az ország elsősorban a nyersanyagainak köszönhetően tud felzárkózó pályán haladni.

Hagyományos piac Pakxe városában. Viszonylagos jólét.

6. Tanzánia: 7,2%

Felhőkarcolók Dar es Salaamban.

7. Kambodzsa: 7,0%

A királyi palota és riksa a turistáknak.

8. Banglades: 6,9%

A dakkai téglagyárak kéményei. Nem csupa napsütés.

9. Szenegál: 6,6%

Nők a Retba-tó sókitermelésén.

10. Kína: 6,6%

Dolgozó az összeszerelő üzemben. már nem csak erről szól Kína.

A tízes listánkon négy egyezést is találunk a tavalyival (Mianmar, Elefántcsontpart, India, Laosz), de a többi 2015-ös szereplő is kivétel nélkül növekedési pályán maradt. Vagyis a globális növekedési csapda viszonylagos: a világnak vannak olyan részei, amelyek tartós felzárkózási pályán haladnak.