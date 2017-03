Ezek voltak a világ legszegényebb országai 2016-ban

10-6.

Fontos megjegyezni, hogy az egy főre jutó GDP-adatok becslések, ugyanis a statisztikai rendszerek fejletlensége, illetve a mindent áthálózó feketegazdaság gyakorlatilag lehetetlenné teszi a tényleges életszínvonal meghatározását.

10. Togo - 1500 dollár

A Benini-öböl partján, Ghána és Benin közé beékelődve fekszik Togo. A gazdaság legfontosabb, és egyben a legtöbb embert foglalkoztató ágazata a mezőgazdaság. Kakaó-, kávé- és gyapotexportja az összes kivitel értékének csaknem felét adja, néhány alapvető élelmiszerből ugyanakkor behozatalra szorul. Az ország vezetése évek óta szorosan együttműködik a Világbankkal és a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), és bár a reformfolyamatok lassan haladnak, a strukturális reformok és a privatizációs lépések hozzájárultak ahhoz, hogy 2010-ben az államadósság egy jelentős részét elengedték a hitelezők.

Togói gyerekek egy helyi általános iskolában. Kép forrása: Shutterstock.

9. Eritrea - 1300 dollár

A kelet-afrikai ország neve az elmúlt években a menekültválsággal kapcsolatban lehet sokak számára ismerős, az Etiópiával fennálló viszállyal összefüggő hadkötelezettség, illetve az emberi jogokat gyakorlatilag semmibe vevő, a helyi médiában kizárólagos tulajdonnal rendelkező államhatalom miatt ugyanis rengetegen döntenek a menekülés mellett. A lakosság 80%-a a mezőgazdaságban dolgozik, ennek ellenére sokszor így sem tudja a szektor előállítani a lakosság ellátásához szükséges élelmiszermennyiséget, elsősorban a rendszeres aszályok, illetve a hadkötelezettség miatt sokszor szűkös munkaerő miatt. Az elsődleges bevételi forrást a réz- és aranyexport jelenti.

Eritrea fővárosa, Asmara. Kép forrása: Shutterstock.

8. Guinea - 1300 dollár

Az Afrika nyugati partjainál fekvő ország rendelkezik a világ legnagyobb bauxitkészleteivel, és (még kiaknázatlan) vasérclelőhelyével, emellett arany- és gyémántlelőhelyekben sincs hiány, sőt, a bőséges csapadék miatt jelentős mezőgazdasági művelésre alkalmas területtel bír. Hogy akkor mégis miért ekkora a szegénység? Röviden: a politikai instabilitás és a korrupció miatt. Lansana Conté, második guineai elnök halála után politikai zűrzavar lett úrrá az országon, a kedvezőtlen irányú fordulat miatt több nemzetközi szervezet is visszafogta segélyeit és pénzügyi támogatását. A 2010-es választások után valamelyest stabilizálódott a helyzet, így újra külföldi forráshoz jutott Guinea, jövőbeli sikere azonban továbbra is a korrupció elleni küzdelem hatékonyságának növelésén múlik. Potenciál pedig lenne, hiszen rengeteg nyersanyaggal rendelkezik, a Szenegál, a Niger és a Gambia folyóknak köszönhetően pedig a megújuló energia hasznosításában is élenjáró lehetne.

Kép forrása: Shutterstock.

7. Mozambik - 1200 dollár

1975-ös függetlenedését követően a világ egyik legszegényebb országa volt, a helyzetet az ezt követő másfél évtizedes polgárháború csak tovább súlyosbította. Az 1990-es évek közepére aztán a belpolitikai helyzet stabilizálódása lehetővé tette, hogy gyorsan növekvő pályára álljon a délkelet-afrikai gazdaság. A lista többi országához hasonlóan a lakosság nagy része még mindig a mezőgazdaságban dolgozik. Nyersanyagban gazdag ország főbb exporttermékei között van a földgáz és a bauxit, emellett nagy mennyiségű kesudió és a vízerőművek által termelt elektromos energia egy része is külföldön kerül értékesítésre. Annak ellenére, hogy bő 2 évtized alatt nyolcszorosára nőtt a GDP, a lakosság több mint fele még mindig a szegénységi küszöb alatt él.

Kép forrása: Shutterstock.

6. Niger - 1100 dollár

A Ráktérítő mentén fekvő ország területének jelentős részét a Szahara foglalja el, a rendkívül kevés csapadék miatt mezőgazdasági tevékenységet többnyire csak az ország déli határán lehet végezni. Ennek ellenére ez a szektor (az állattenyésztést is beleértve) Niger GDP-jének közel 40%-át adja és a lakosság többsége számára ez jelenti a mindennapi megélhetést, épp ezért súlyos problémát jelent az elsivatagosodás. Fontos gazdasági ágazat ezen felül még a nyersanyagkitermelés, az ország északi, Szaharával határos része gazdag urániumban, melyet (dúsítás után) többnyire Franciaországba exportálnak. Emellett energiahordozókban (olaj, szén) is gazdag Niger, túlzott függősége miatt viszont az elmúlt években tapasztalt nyersanyag-áresést megsínylette a gazdaság. És ha ez még nem volna elég, a politikai instabilitás, a terroristák jelentléte, valamint a rendszeres emberrablások miatt nem éppen vonzó célpontja a külföldi tőkének.

Korrupció ellen tüntető tömeg Nigerben. Kép forrása: BOUREIMA HAMA / AFP