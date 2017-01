Február elején jön újra Budapestre Putyin

Putyin újabb látogatásában "nincs semmi különös", ugyanis az csak a folytatása az elmúlt évekbeli kölcsönös látogatásoknak. Legutóbb tavaly februárban járt Putyin Budapesten, két éve pedig egy szovjet katonai temetőben koszorúzott.Tavaly "elvi megállapodás született" az egyébként 2019-ben lejáró hosszú távú gázszerződés meghosszabbításáról és ezt végül alá is írták Moszkvában.Az elmúlt napokban kiderült, hogy Orbán tavasszal részt vesz a müncheni biztonságpolitikai konferencián, és ha oda elmegy Donald Trump immár megválasztott amerikai elnökként is, akkor akár az is megtörténhet, hogy Orbán néhány hét alatt mind a két nagyhatalom vezetőjével is személyesen tud találkozni. Egy másik alkalom a Trump-Orbán találkozóra a NATO tavaszi brüsszeli közgyűlése lenne.