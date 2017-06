Fegyverkezik Európa: a nagy hadiipari cégek már mozgolódnak

Az európai védelmi kiadásokban tapasztalt csökkenő trendnek vége.

2015-ben az Európai Unió 28 tagállama a teljes GDP 1,4%-át fordította védelmi kiadásokra, ami nemzetközi viszonylatban alacsonynak számít. Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy az egyes országok között jelentős különbségek vannak, a NATO-tag EU-s országok többsége azonban nem felel meg a katonai szövetség által előírt 2%-os GDP-arányos kritériumnak.Nem véletlen, hogy Donald Trump amerikai elnök már kampánya alatt is sokszor támadta a NATO-tagokat a 2%-os elvárás teljesítésének elmulasztása miatt, legutóbb pedig a májusi NATO-csúcson sürgette a védelmi kiadások növelését.Trump figyelmeztetései, illetve az elnök szándéka, hogy az Egyesült Államok nemzetközi szerepvállalását csökkentse, arra kényszerítik a nagyobb EU-s országokat, hogy minél hamarabb konkrét tervekkel álljanak elő a hadseregeik fejlesztését illetően. Éveken keresztül, ami óriási lehetőség a hadiiparban tevékenykedő cégeknek.- véli az Airbus (korábban az európai fegyverpiac kapcsán szkeptikus) vezérigazgatója, Tom Enders.A svéd légierő parancsnoka vasárnap bejelentette, hogy már folyamatban van a légierő helyzetének felülvizsgálata, ennek lezárulta után pedig nem kizárt, hogy újabb Gripen vadászgépek beszerzéséről dönt majd az ország vezetése. A svéd eset nem egyedülálló.Marillyn Hewson, a világ egyik legnagyobb (amerikai) fegyvergyártó cégének, a-nak a vezérigazgatója optimista az európai piac kilátásaival kapcsolatban. Elmondása szerintis érdeklődnek a C-130J típusú katonai szállítórepülői iránt, emellett. Sőt, Németország a cég rakétaelhárító rendszere iránt is komolyan érdeklődött.is reméli, hogy minél nagyobb szeletet kihasíthat magának a jövőbeli megrendelésekből. Harci helikoptereik Lengyelországban és Németországban találhatnak gazdára, míg vadászgépeiket Svájcnak és Finnországnak értékesítenék.A cég hadiipari üzletágának vezérigazgatója, Gene Cunningham szerint még adni kell egy kis időt az európai kormányoknak, hogy kitalálják, pontosan mit is akarnak, utána kezdhetnek özönleni az új megrendelések.Azközben már tárgyalásokat folytat Németországgal egy, amivel az 1970-es évek végén hadrendbe állt Tornado gépeket cserélnék le. Spanyolország szintén érdeklődik az együttműködés iránti, hogy az Airbus segítségével modernizálja légierejét.