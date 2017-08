Fegyverkeznek a románok

A nemzetbiztonsági testület második nekifutásra fogadta el a tervet, amelynek egy korábbi változatát egy hónapja azért vették le a CSAT napirendjéről, mert nem felelt meg annak a pártközi politikai kötelezettségvállalásnak, miszerint Románia a bruttó hazai termék legalább két százalékát fordítja a következő évtizedben védelmi kiadásokra.Az elnöki hivatal közleménye szerint a beszerzéseknél a román hadiipar fejlesztésének és korszerűsítésének szempontját is figyelembe veszik.A legnagyobb összegért - csaknem négymilliárd dollárért - Románia Patriot rakétavédelmi ütegeket vásárol az Egyesült Államoktól. Adrian Tutuianu védelmi miniszter múlt heti bejelentése szerint a vételár első részletét novemberben tervezik kifizetni.A román katonai vezetők több ízben jelezték, hogy a légierő kiszolgáltis folytatni akarják. Románia tavaly októberben vette át az első hat F-16-os Fighting Falcont abból a 12-ből, amelyet 630 millió euróért Portugáliától vásárolt. Romániának további legalább három repülőrajra (36 gépre) lenne szüksége a légi járőrözési feladatok ellátására.A B1 hírtelevízió szerint a 2026-ig tartó hadi beszerzések sorában a második legnagyobb, 1,6 milliárd eurós tétel az a, amelyet a haditengerészetnek akarnak vásárolni. Tavaly decemberben az előző szakértői kormány már határozatba foglalta, hogy a román védelmi minisztérium a holland Damen csoporttól vásárolja meg a négy, Romániában legyártandó hadihajót, ezt a döntést azonban a választások után alakult szociálliberális kormány hatálytalanította.A hírtelevízió tudni véli, hogy Románia egyebek mellett Shorad típusú,is be akar szerezni 1,37 milliárd euróért, valamint csaknem száz Piranha típusú nyolckerék-meghajtású csapatszállító páncélost 370 millió euróért.Romániában a parlamenti pártok 2015-ben egyhangúlag kötelezettséget vállaltak arra: bárki is alakítana kormányt a következő évtizedben Bukarestben, a GDP legalább két százalékának megfelelő összeget fordít védelmi kiadásokra.