Fél év alatt lerendezte idei csatáját Magyarország

Tényleg csökken az adósság?

A második negyedév végéreaz első negyedéves 74,3 százalékról - derült ki a múlt héten az MNB által közölt előzetes adatokból. Ez azt jelenti, hogy már hat hónap alatt sikerült minimálisan lefaragni az adósságrátát a tavalyi év végén látott 74,1 százalékról.

Ilyenre öt éve nem volt példa, legutóbb 2012-ben láthattuk, hogy már hat hónap alatt csökkent az adósságráta az előző év végéhez.

Az utóbbi évek tapasztalata az volt, hogy az év első három negyedévben fokozatosan emelkedett az adósság forintban kifejezett összege, majd a negyedik negyedévben hirtelen csökkent az összeg, de az nem kompenzálta teljesen a korábbi növekedést. Ez a minta a (közgazdaságilag fontosabb) GDP-arányos mutatóra is rányomta a bélyegét, hiszen az év közbeni stagnálás, enyhe emelkedés után rendre az utolsó negyedév hozta a nagy korrekciót. (Ezt a költségvetési hiány éven belüli, szezonális lefutása mellett a korábbi években kisebb nagyobb trükközések is magyarázták.)

Innen már csak elrontani lehet

A fenti levezetésből is látszik, hogy. Az első fél év adatainak ismeretében érdemes megint elővenni szokásos adósságmodellünket az év végi helyzet becslésére. Az első féléves növekedés után úgy tűnik, hogy nem irreális a 4 százalék körüli bővülés 2017-ben, így továbbra is 3,5-4,5 százalékos növekedéssel számolunk, Emellett a GDP-deflátort sem módosítottuk, 2,5-3,5 százalék lehet idén, így a nominális gazdasági növekedésünk 6-8 százalék lehet a mostani becsléseink szerint. Az adósság összegével kapcsolatban még mindig 27 500 milliárdos összeggel számolunk, ez adódik az egész évre tervezett 1500 milliárd forintos pénzforgalmi hiányból. Ezen feltételek mellett az alábbiak szerint alakulhat az adósságráta az év végén:

Jól látszik, hogy, még a legvisszafogottabb növekedési és inflációs becslés mellett is csak stagnálna 74,1%-on az adósság. A legjobb esetben pedig 4 százalék feletti növekedés és 3 százalékot meghaladó deflátor mellett akár 72,6 százalék környékére is csökkenhetne az adósság.Érdemes egy alternatív forgatókönyvet is figyelembe venni, azzal is számolni, hogy az adósság összege nem lesz 27 500 milliárd forint, csak 27 000. (Ez a spekuláció azon alapul, hogy az uniós források egyelőre nagyon lassan csordogálnak Brüsszelből, ha esetleg a második fél évben nagyon megindulnának, az javíthatja az állam likviditási helyzetét és finanszírozási igényét.) Ebben az esetben még kedvezőbb lehet az adósságráta alakulása:

Vagyis egy vártnál alacsonyabb költségvetési deficit és adósság mellett akár 72% alatt is lehetne az adósságráta.

Mi lesz, ha tényleg elbukjuk az elszámolási vitát?

A múlt héten a Portfolio számolt be arról, hogy az Európai Unió statisztikai elszámolási viták kezelésében illetékes bizottsága, mely az Eurostatnak adott igazat abban, hogy az Eximbank foglyul ejtett pénzügyi vállalkozás és mint ilyen az államháztartáson belülre kell sorolni. Ha a döntés végleges lesz, akkor az adósság is egycsapásra emelkedhet, ahogy azt szintén bemutattuk már:

Ugyanakkor az OTP elemzői szerint a költségvetés kedvező helyzete továbbra is lehetővé teszi az adósságcsökkentés folytatását. Ha véglegesen eldől, hogy az Eximbankot az állami körön belülre kell sorolni, akkor is van mozgástere a kormánynak, hiszen a bank tevékenységét átszervezhetik más intézményekhez, melyek kívül vannak az állami körön. Ráadásul az Eximbank jelenlegi kötvényei 2018-ban elkezdenek majd lejárni, ha ezeket nem újítják meg, akkor hamarosan ismét csökkenhet a bank mérlege.

Számításaink szerint tavaly már. Hozzávetőleg ennyivel növekedhetne az adósságráta abban az esetben, ha az Eximbankot valóban az állami körön belülre kellene sorolni. Ezzel azonban az adósság tendenciája nem fordulna meg, a csökkenő trend fennmaradhatna.Az OTP Bank elemzése azt emeli ki, hogy a 2011-es 196 milliárdról jelentősen, 941 milliárd forintra hízott az Eximbank mérlegfőösszege. Ugyanebben az időszakban a pénzintézet 128 milliárd forintos állami tőkeinjekciót kapott, illetve egy sor kötvényt bocsátott ki, hogy forrást vonjon be. Idén júliusig összesen 470 milliárd forintnyi kötvénykibocsátást hajtott végre a cég, emellett a múlt hónapban további 400 millió eurós (122 milliárd forintos) hitelszerződést írt alá az Európai Beruházási Bankkal. Ezek a bevont források pedig mind bekerülnének az államadósságba.