Új történelmi csúcsokon az amerikai részvényindexek 2017.02.15 18:06

Miután tegnap mindhárom fontosabb amerikai részvényindex történelmi csúcson fejezte be a kereskedést, a nyitást követően ma is felfelé vették az irányt a piacok. Ebben szerepet játszott a ma délután közzétett amerikai kiskereskedelmi adat is, amely alapján közel 5 éve nem bővült ilyen ütemben az amerikai kiskereskedelmi forgalom.

A Dow Jones jelenleg 0,4%-os, az S&P 500 és a Nasdaq 0,2%-os pluszban tartózkodik.