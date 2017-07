Felejtsd el, hogy bármit elintézel az önkormányzatnál - Sztrájkolnak a dolgozók

Boros Péterné, a munkabeszüntetést szervező Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke a lappal közölte, megtartják a hétfőre hirdetett köztisztviselői, közalkalmazotti sztrájkot a munkavállalók, az önkormányzatoknál reggel nyolc és tíz óra között szünetel az ügyintézés, kivéve a sürgős eseteket, a munkavállalók azonban bemennek munkahelyükre.A lap értesülése szerint nem várható gyors döntés azon közalkalmazottak és önkormányzati tisztségviselők béremeléséről, akik eddig kimaradtak az életpályamodellekből, az ezzel kapcsolatos munka őszig is elhúzódhat.A kormányzati szándék megvan a fizetések rendezésére, azonban több tényező is nehezíti a konkrét lépéseket, többek között az, hogy az alkalmazottak munkaadója nem az állam, hanem az önkormányzat, így elsősorban a településeknek kellene megoldaniuk a bérkérdést.Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője elmondta, az esetleges bérmegállapodást nehezíti többek között, hogy az állami, járási, önkormányzati tisztségviselőket, a honvédségi közalkalmazottakat, a pedagógusokat és az egészségügyi dolgozókat a törvényhez kapcsolódó rendeleti szabályok miatt eltérő feltételekkel foglalkoztatják. A szakszervezeti vezető példaként említette, hogy a pedagógusoknál és az egészségügyben életpályamodelleket vezetett be a kormány, amely magában foglalta az illetmények rendezését is. Ugyanakkor akik ebből kimaradtak - például az önkormányzatoknál foglalkoztatottak vagy a belügyi közalkalmazottak -, nem részesültek béremelésben az elmúlt években.